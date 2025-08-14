В ГД предупредили о новых мошеннических схемах с налоговыми вычетами Депутат Немкин: мошенники звонят от имени ФНС и правоохранителей

Новая волна телефонного мошенничества, завязанного на теме налоговых вычетов захлестнула Россию, заявил депутат Госдумы Антон Немкин. По его словам, переданным RT, сценарий преступников построен по схеме «двойного звонка» — сначала якобы от сотрудников ФНС, потом от правоохранителей.

Сначала человек получает якобы «хорошую новость» от «сотрудников ФНС» или «соцслужб» о возврате налога <…> Затем, спустя короткое время, поступает второй звонок <…> с требованием срочно «защитить все свои средства», переведя их на безопасный счет, — описал схему депутат.

Также мошенники начали рассылать россиянам сообщения о штрафах от Госавтоинспекции. По данным МВД, в письмах содержится PDF-файл, оформленный как официальное постановление, а также ссылка на оплату.

Ранее в свердловском Первоуральске девятилетний школьник перевел с карт матери почти 500 тысяч рублей. Он выиграл игровую валюту в онлайн-игре, перешел по ссылке мошенников и отсканировал присланный ими QR-код в банковском приложении. Деньги списали с дебетовой и кредитной карт.