09 августа 2025 в 09:59

Мошенники из онлайн-игры выманили 491 тысячу рублей у школьника

На Урале школьник отправил мошенникам полмиллиона с карты матери

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Школьник из Первоуральска поверил мошенникам и перевел с карты матери почти полмиллиона рублей, сообщили в УМВД Свердловской области. Преступники вышли с ним на связь в популярной онлайн-игре.

По данным ведомства, девятилетний мальчик выиграл игровую валюту. Он перешел по ссылке, где его уже «ждали» мошенники. Они отправили QR-код, который ребенок просканировал с банковского приложения матери. Деньги ушли неизвестным как с дебетовой, так и кредитной карты. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Невском районе Санкт-Петербурга 12-летняя школьница перевела мошенникам более 1 млн рублей с мобильных счетов своих родителей. Правоохранительным органам 45-летняя женщина рассказала, что ее дочь поверила мошенникам, которые убедили ее перевести деньги. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Забайкальском крае 68-летняя женщина отдала мошенникам свыше 3 млн рублей. Пенсионерке позвонил злоумышленник, представившись курьером, и попросил код якобы для получения посылки. Позже ее напугали взломанной записью на «Госуслугах» и утечкой данных. Мошенникам женщина отдала все свои сбережения.

дети
школьники
происшествия
игры
