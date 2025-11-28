«Принц на белом коне»: в ГД раскрыли, кого Зеленский сдаст после Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени сдаст свою жену Елену, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. Так он прокомментировал отставку главы офиса политика Андрея Ермака.

Нелегитимному Зеленскому не удалось отбить свою коррупционную шайку, поэтому он быстро мимикрировал, избрав новую тактику, став безжалостно пачкать грязью своих соучастников. Он готов следующим этапом сдать даже собственную жену в надежде удержаться в седле и выглядеть принцем на белом коне, который якобы ни сном, ни духом и не подозревал о таких масштабах процветающей коррупции в его офисе, — сказал Шеремет.

По мнению депутата, в скором времени Запад назначит Зеленскому «своих ставленников», которые приведут его «в зарешеченную камеру». Шеремет также подчеркнул, что глава Украины в конце концов предаст страну «во имя спасения собственной шкуры».

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что отставка Ермака ознаменует начало конца для Зеленского. Депутат прогнозирует, что за уходом главы офиса последуют другие важные персоны, а в отношении украинского президента выдвинут множество коррупционных обвинений.