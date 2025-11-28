День матери
Беременным заочницам сообщили приятную новость о выплатах

Власти Новгородской области предложили ввести выплаты для беременных заочниц

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Власти Новгородской области предложили распространить выплату 100 тыс. рублей для беременных студенток на заочные отделения, сообщила министр труда и соцполитики региона Светлана Семенова. Соответствующая инициатива направлена в Министерство труда России для рассмотрения, передает ТАСС.

Мы направили предложение в Минтруд Российской Федерации, чтобы мы могли распространить эту выплату и на студенток, которые учатся на заочных отделениях, потому что увидели обратную связь от студенческих семей, — сказала Семенова.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила о необходимости индексации пособий по беременности для повышения стабильности семей. Парламентарий сообщила, что в 2026 году размер выплат превысит 955 тыс. рублей, а на эти цели в бюджете предусмотрено около 210 млрд рублей, что также положительно влияет на демографические показатели государства.

Кроме того, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в преддверии Дня матери рассказал о системе государственной поддержки семей с детьми в России, включающей комплекс федеральных и региональных мер, налоговые и жилищные преференции. Специалист обозначил единовременное пособие при рождении ребенка как базовую форму помощи, а материнский капитал — как ключевой инструмент политики.

