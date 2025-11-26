Названы ключевые меры поддержки матерей и детей в России Доцент Гиринский: в России есть три важнейшие меры поддержки семей с детьми

Система господдержки семей с детьми в России включает в себя комплекс федеральных и региональных мер, а также налоговые и жилищные льготы, рассказал NEWS.ru в преддверии Дня матери доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Одной из базовых форм поддержки он назвал единовременное пособие при рождении ребенка, а одним из важнейших инструментов — материнский капитал.

На федеральном уровне базовой мерой является единовременное пособие при рождении ребенка. В 2025 году после индексации на 9,5% его размер составляет около 27 тыс. рублей. Выплата предоставляется на каждого новорожденного. Важнейшим инструментом остается материнский капитал — 690 тыс. рублей на первого ребенка и около 222 тысяч — на второго ребенка в 2025 году. Отдельно стоит выделить ежемесячную выплату на детей с инвалидностью, которая составляет 10 950 рублей, — сказал Гиринский.

На региональном уровне, по словам экономиста, семьи могут рассчитывать на дополнительные доплаты и единовременную помощь, особенно многодетные. В числе других мер поддержки эксперт назвал налоговые вычеты для родителей, а также специальные жилищные программы, в частности с применением субсидиарного механизма погашения долга по ипотеке.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье могут начать платить по 1 млн рублей студенткам и молодым сотрудницам бюджетных организаций за рождение ребенка. Как рассказала замминистра соцзащиты Забайкальского края Татьяна Сараева, выплаты смогут получить девушки от 18 до 25 лет, родившие после 31 декабря 2025 года.