В курортном регионе переформатировали пляжи

Более 70 зимних пляжей открыли в Краснодарском крае, написал губернатор российского региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. По его словам, они будут работать до марта.

Прибрежные зоны переформатировали под отдых в межсезонье: вместо шезлонгов и зонтиков появились беседки, тренажеры, спортивные площадки и тематические фотозоны, — написал он.

По его словам, такой вид отдыха пользуется огромной популярностью среди туристов и местных жителей. Его впервые опробовали на черноморском побережье в 2020 году. Каждый населенный пункт организует здесь уникальные мероприятия и развлечения.

Губернатор добавил, что благодаря зимним пляжам гости и жители региона получают возможность отдыхать возле моря круглый год, открывая для себя новые ощущения и заботясь о своем здоровье. При этом для властей важно создать условия для непрерывного туристического сезона в регионе.

Ранее заместитель министра курортов и туризма региона Сергей Гулюк рассказал, что на данный момент в Крыму насчитывается 81 агротуристическое предприятие. Он отметил, что количество таких предприятий выросло в семь раз. По словам Гулюка, интерес путешественников также вырос. Замминистра отметил, что посещаемость полуострова возросла в 10 раз.