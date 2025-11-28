Адвокат объяснила, почему Тарасова получила мягкий приговор Адвокат Бутырина: обычно по похожим с Тарасовой делам выносят реальные сроки

В 99% случаев суды приговаривают к реальному лишению свободы фигурантов наркотических дел, аналогичных тому, что было у актрисы Аглаи Тарасовой, рассказала Пятому каналу адвокат Анна Бутырина. Юрист подчеркнула, что каждое дело рассматривается индивидуально.

В 99%, скорее всего, это был бы реальный срок лишения свободы, — сказала адвокат.

По словам Бутыриной, смягчающими обстоятельствами в случае Тарасовой могли стать положительная характеристика актрисы и незначительный объем изъятого наркотического вещества.

Адвокат добавила, что звезда сериала «Интерны» может быть заключена под стражу, если ее вновь задержат с наркотиками, — это будет считаться рецидивом преступления. Также Бутырина уточнила, что Тарасова обязана регулярно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции и не имеет права покидать территорию России.

Ранее суд приговорил Тарасову к трем годам условно и штрафу в 200 тыс. рублей. Прокурор при этом запрашивал для актрисы 3,5 года условно. До этого он исключил необходимость изолировать артистку.