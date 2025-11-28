День матери
28 ноября 2025 в 20:31

Названа сумма «лечения» подростков в каторжных рехабах Хоботовой

СК: пребывание в рехабах Хоботовой для подростков обходилось в 200 тысяч рублей

Организатор центра реабилитации в Подмосковье Анна Хоботова (слева) во время задержания в Истринском суде Организатор центра реабилитации в Подмосковье Анна Хоботова (слева) во время задержания в Истринском суде Фото: Пресс-служба Мособлсуда/ТАСС
Родители подростков платили от 100 до 200 тысяч рублей в месяц за их пребывание в реабилитационных центрах в Подмосковье, где над ними издевались, сообщила пресс-служба ГСУ СК по региону. Следствие добивается ареста организатора нелегальных рехабов Анны Хоботовой, которая на допросе не признала вину и не раскаялась.

Согласно документам, родителям обещали работу психологов, но подростков били, пытали и оставляли без еды за проступки. Никаких лицензий на работу с детьми или оказание образовательных услуг у центра не было.

Хоботовой вменяют жестокое обращение с подростками, незаконное удержание несовершеннолетних с применением опасного для жизни насилия, а также работу центра без минимальных требований безопасности. Обвинения также предъявлены администратору рехаба и 18-летней постоялице, которая, по данным следствия, участвовала в избиениях и издевательствах.

Ранее в реабилитационном центре «Шанс» в Красногорске прошли обыски. Следователи нашли признаки жестокого обращения с подростками, включая пытки, лишение еды и возможные сексуальные преступления. По предварительным данным, несколько воспитанниц могли забеременеть от сотрудников, изучаются случаи заражения ВИЧ.

дети
наркотики
рехабы
реабилитационные центры
Подмосковье
лечение
подростки
