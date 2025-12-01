Покушение на ребенка, взрыв дома, пустые могилы: ВСУ атакуют РФ 1 декабря

За прошедшие сутки над Россией уничтожили более 40 БПЛА ВСУ. В Каспийске была ранена 12-летняя девочка. Кроме того, тяжелые травмы получила 15-летняя жительница Севастополя. Два человека погибли в Белгородской области в результате атак противника. В США появились пустые могилы для убитых на Украине наемников. Подробнее об атаках ВСУ на Россию — в материале NEWS.ru.

ПВО сбила более 40 БПЛА за сутки над регионами России

В ночь на 1 декабря дежурные средства ПВО России перехватили 32 украинских БПЛА самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, больше всего — по четыре дрона — сбили над Белгородской, Брянской, Новгородской и Ростовской областями, а также над Краснодарским краем.

По словам очевидцев, взрывы прогремели над Таганрогом и в пригороде Ростова-на-Дону.

«Ночью силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Азовском, Мясниковском и Миллеровском районах. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

С 25 ноября в Таганроге действует локальный режим ЧС, охвативший зону в 45 адресов, сообщила глава города Светлана Камбулова. По ее словам, местные власти по-прежнему ведут восстановительные работы после воздушной атаки ВСУ.

В результате атаки БПЛА на Краснодарский край три частных дома получили повреждения. На них упали обломки сбитых дронов, сообщили в оперативном штабе региона.

«Фрагменты упали по разным адресам в поселке городского типа Ильский. В трех домах выбило стекла. Также повреждена вышка сотовой связи. Пострадавших нет. На месте работают экстренные и специальные службы», — уточнили в оперштабе.

В Минобороны также отметили, что по три БПЛА ликвидировали над Ленинградской областью и акваторией Азовского моря, два — над Воронежской областью, по одному — над Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областями.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении над регионом четырех БПЛА. По его словам, жертв и разрушений нет. В Тульской области обошлось без последствий, заявил губернатор Дмитрий Миляев.

Вечером 30 ноября над регионами РФ были уничтожены 10 беспилотников, сообщили в военном ведомстве. В Минобороны уточнили, что девять дронов пытались атаковать Белгородскую область, однако были сбиты силами ПВО. Еще один БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря, отметили в ведомстве.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Севастополе была ранена 15-летняя девочка при атаке ВСУ

Осколками от сбитого беспилотника ранило 15-летнюю девочку после атаки ВСУ на Севастополь, рассказал губернатор Михаил Развожаев. По его словам, пострадавшая находится в местной больнице.

«Ночью врачи провели ряд операций, состояние девочки, пострадавшей от атаки ВСУ на Севастополь, оценивается специалистами как крайне тяжелое и нестабильное. Если девочку удастся стабилизировать, то мы сразу начнем транспортировку пострадавшего ребенка в Москву», — заявил Развожаев.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаке украинских военных на Севастополь.

Девочка-подросток получила ранение во время взрыва в Дагестане

Утром 1 декабря в дагестанском Каспийске прогремел взрыв. У многоэтажного жилого дома выбило окна, а на парковке были повреждены как минимум 15 автомобилей. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших пока не поступала.

«Сегодня в нашей республике была предотвращена атака вражеских беспилотников. Воздушные цели сбили над территорией Каспийска», — заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

В результате атаки противника пострадала 12-летняя девочка, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения республики. Врачи детской республиканской клинической больницы оказывают ей помощь.

«Ребенок 12 лет получил легкое, непроникающее ранение грудной клетки, ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — добавили в Минздраве.

В Минобороны не комментировали данные об атаке ВСУ на Дагестан.

В Белгородской области погибли двое мирных жителей в результате обстрелов ВСУ

За прошедшие сутки Белгородская область подверглась атаке 81 БПЛА, заявил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, беспилотник сбросил два взрывных устройства на хутор Шаховка. Кроме того, противник выпустил шесть боеприпасов по Грайворонскому округу в ходе двух обстрелов.

ВС Украины Фото: Социальные сети

«В селе Березовка в результате удара дрона по автомобилю погибли двое мужчин. В городе Грайвороне в результате детонации FPV-дрона женщина получила баротравму. Мужчина и женщина, получившие ранения утром в результате атаки дрона на автомобиль в селе Глотово, находятся на стационарном лечении в областной клинической больнице. Еще один мирный житель пострадал от детонации дрона в селе Мощеном», — сказал Гладков.

Губернатор добавил, что повреждения получили автомобили, частные дома, социальные и коммерческие объекты, а также линия электропередачи в селе Дорогощь. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

В Крыму предотвратили теракт против офицера Минобороны

Сотрудники ФСБ пресекли теракт украинской разведки против одного из старших офицеров Минобороны РФ в Крыму, передает пресс-служба Центра общественных связей ведомства. По данным ведомства, у преступника изъяли средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства западного производства.

По сообщению ФСБ, организатором теракта оказался сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Рустем Фахриев. Кроме того, был задержан его пособник. Исполнителя теракта нейтрализовали при закладке взрывчатки под автомобиль. Он оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России, сказано в сообщении.

В Сети опубликовали запись разговора исполнителя теракта с Фахриевым. На ней слышно, как он предлагал агенту убить жену и ребенка предполагаемой жертвы.

«Давай просто кого-то там уже убьем, какой-то генерал. <…> Вариант — машина. Почему? Потому что дверь может открыть ребенок, дверь может открыть жена. Если откроет жена, надо ее сразу, как и ребенка. Потом это все надо будет заснять», — сказал куратор исполнителю.

В США появились пустые могилы для убитых на Украине наемников ВСУ

Пустые могилы для американских наемников, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины, появляются в США. Это связано с тем, что семьи не могут получить тела погибших родственников для захоронения на родине.

Одним из первых ликвидированных в 2025 году стал 23-летний Роберт из Пенсильвании. Он вступил в ряды ВСУ весной 2024 года после того, как его не взяли в армию США из-за проблем со здоровьем. Массовое дезертирство среди иностранных наемников привело к отмене отпусков, и Роберта бросили в бой у Красноармейска (украинское название — Покровск).

Тело американца осталось на поле боя. В конце июля его семья провела символическую церемонию прощания, установив у своего дома импровизированный мемориал. 22-летний Уильям из Северной Каролины был убит весной 2022 года. Его тело до сих пор не найдено. Родственники «солдата удачи» также ограничились установкой мемориальной таблички.

Официальная информация о количестве ликвидированных с начала СВО американских наемников отсутствует. Согласно данным из открытых источников, речь идет о более чем сотне убитых. Родственники погибших американцев, не получившие тела, проводят символические церемонии прощания в местных церквях.

Читайте также:

ВС России взяли еще три населенных пункта: что это значит для СВО?

«Солнцепек» пугает ВСУ и НАТО до колик в животе: что это за чудо-оружие

Отказ от Донбасса и сокращение ВСУ: все пункты нового мирного плана Трампа

Гибрид бомбы и ракеты: Запад восхитился новым супероружием России