01 декабря 2025 в 06:52

Над Ленобластью сбили четыре БПЛА

Дрозденко: над территорией Ленобласти сбили четыре БПЛА ВСУ

Дрон ВСУ Дрон ВСУ Фото: Социальные сети
Над территорией Ленинградской области сбили четыре дрона ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. По предварительным данным, уничтожено четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений нет, — указал он.

Ранее Дрозденко рассказал, что над территорией Киришского района Ленинградской области были уничтожены несколько вражеских беспилотников. По его словам, силы ПВО продолжили отражать воздушную атаку. Губернатор также предупредил, что объявлен режим воздушной опасности, он предупредил жителей о возможном временном снижении скорости мобильного интернета.

До этого беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали три автозаправочные станции на севере Луганской Народной Республики. Сначала двум атакам противника подвергся Старобельский муниципальный округ. Затем один прилет был зафиксирован в Белокуракинском округе. Обошлось без возгораний.

Кроме того, утром 29 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщила: силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 103 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 26 и 20 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Ростовской областей.

