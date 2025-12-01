День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 16:50

Пищевой технолог раскрыл, как правильно выбрать икру

Пищевой технолог Быстров: качественная икра не должна иметь посторонних запахов

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Качественная икра не должна иметь посторонних неприятных запахов, заявил «Москве 24» пищевой технолог Дмитрий Быстров. Помутневшие икринки и образование жировых пятен на поверхности продукта — признаки плохого продукта.

Рекомендуется приобретать продукт в проверенных сетевых магазинах, где выше вероятность, что производитель дорожит репутацией и контролирует качество, а также есть возможность предъявить претензию в случае обнаружения брака, — призвал Быстров.

Перед покупкой он посоветовал обращать внимание не только на консистенцию и запах икры, но и на внешний вид икринок. В качественном продукте икринки будут одинаковой и шарообразной формы.

Ранее глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев заявил, что мошенники на фоне новогоднего ажиотажа продают россиянам «икорный суп» или подделку вместо икры. По его словам, потенциальная жертва может попасться на уловку с «дешевой стоимостью».

продукты
общество
подделки
питание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Тупая чухонская баба»: депутат о желании Каллас раздробить Россию
В столице произошел второй за день взрыв автомобиля
Уиткофф созвонился с Зеленским
На Украине раскрыли неожиданный эпизод в отношениях Ермака и СБУ
Фехтовальщица рассказала, когда миллиардер Усманов подарил ей квартиру
Мэр российского города внезапно сложил полномочия
Стоматолог предостерег от злоупотребления отбеливающими пастами
Булыкин оценил шансы тренеров из РФ остаться во главе «Динамо» и «Спартака»
Звезда нулевых со справкой из психдиспансера отравляет жизнь соседям
ФСИН раскрыла объем выручки с производств в колониях
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0
Психолог объяснила, как развить любовь к себе
Корги выбросили в мусорный контейнер
Зеленский встретится с Уиткоффом в необычном месте
«Что происходит»: адвокат Лерчек об ошибках в деле
Врач раскрыл, кому нужно регулярно проверять сердце
Обнаружено негативное влияние соцсетей, аналогичное эффекту от наркотиков
Ураганный ветер и дубак до -10? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Около сотни подмосковных предприятий участвуют в акселераторе «Технологии и инновации»
Британцы в шоке: Залужный требует для ВСУ ядерное оружие, что за этим стоит
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут
Общество

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.