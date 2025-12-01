Пищевой технолог раскрыл, как правильно выбрать икру Пищевой технолог Быстров: качественная икра не должна иметь посторонних запахов

Качественная икра не должна иметь посторонних неприятных запахов, заявил «Москве 24» пищевой технолог Дмитрий Быстров. Помутневшие икринки и образование жировых пятен на поверхности продукта — признаки плохого продукта.

Рекомендуется приобретать продукт в проверенных сетевых магазинах, где выше вероятность, что производитель дорожит репутацией и контролирует качество, а также есть возможность предъявить претензию в случае обнаружения брака, — призвал Быстров.

Перед покупкой он посоветовал обращать внимание не только на консистенцию и запах икры, но и на внешний вид икринок. В качественном продукте икринки будут одинаковой и шарообразной формы.

Ранее глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев заявил, что мошенники на фоне новогоднего ажиотажа продают россиянам «икорный суп» или подделку вместо икры. По его словам, потенциальная жертва может попасться на уловку с «дешевой стоимостью».