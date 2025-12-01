«Ни ответа ни привета»: в ГД оценили скандал с покусанным собакой ребенком Останина: власти Брянской области не ответили на запрос о покусанном ребенке

Власти Брянской области не дали ответа на запрос по инциденту от 9 мая, когда собака покусала ребенка, заявила депутат Госдумы Нина Останина на заседании рабочей группы комитета по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных, передает корреспондент NEWS.ru. Парламентарий отметила, что мать четырехлетней пострадавшей просила придать это огласке. Пришлось даже обратиться в Генпрокуратуру.

Пока ни ответа ни привета на эту тему нет. Потому что мы не просто так делаем запросы, а чтобы определить вообще причины объективные, которые препятствуют обеспечению безопасности и жизни, и здоровья. Либо это, простите, нежелание власти на местах брать на себя ответственность, либо это некомпетентность власти, непрофессионализм, — поделилась Останина.

Депутат допустила, что руководство региона не выражает интересы жителей Брянской области. Так Останина оценила последствия нападения собаки на девочку, которой животное съело лицо.

