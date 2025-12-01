День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 16:13

«Ни ответа ни привета»: в ГД оценили скандал с покусанным собакой ребенком

Останина: власти Брянской области не ответили на запрос о покусанном ребенке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Власти Брянской области не дали ответа на запрос по инциденту от 9 мая, когда собака покусала ребенка, заявила депутат Госдумы Нина Останина на заседании рабочей группы комитета по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных, передает корреспондент NEWS.ru. Парламентарий отметила, что мать четырехлетней пострадавшей просила придать это огласке. Пришлось даже обратиться в Генпрокуратуру.

Пока ни ответа ни привета на эту тему нет. Потому что мы не просто так делаем запросы, а чтобы определить вообще причины объективные, которые препятствуют обеспечению безопасности и жизни, и здоровья. Либо это, простите, нежелание власти на местах брать на себя ответственность, либо это некомпетентность власти, непрофессионализм, — поделилась Останина.

Депутат допустила, что руководство региона не выражает интересы жителей Брянской области. Так Останина оценила последствия нападения собаки на девочку, которой животное съело лицо.

Ранее жителя Якутии едва не растерзала стая собак на свалке в поселке Пеледуй. Мужчину сильно покусали за голову, руки и ноги, пострадавший попал в больницу.

Госдума
Нина Останина
дети
собаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Тупая чухонская баба»: депутат о желании Каллас раздробить Россию
В столице произошел второй за день взрыв автомобиля
Уиткофф созвонился с Зеленским
На Украине раскрыли неожиданный эпизод в отношениях Ермака и СБУ
Фехтовальщица рассказала, когда миллиардер Усманов подарил ей квартиру
Мэр российского города внезапно сложил полномочия
Стоматолог предостерег от злоупотребления отбеливающими пастами
Булыкин оценил шансы тренеров из РФ остаться во главе «Динамо» и «Спартака»
Звезда нулевых со справкой из психдиспансера отравляет жизнь соседям
ФСИН раскрыла объем выручки с производств в колониях
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0
Психолог объяснила, как развить любовь к себе
Корги выбросили в мусорный контейнер
Зеленский встретится с Уиткоффом в необычном месте
«Что происходит»: адвокат Лерчек об ошибках в деле
Врач раскрыл, кому нужно регулярно проверять сердце
Обнаружено негативное влияние соцсетей, аналогичное эффекту от наркотиков
Ураганный ветер и дубак до -10? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Около сотни подмосковных предприятий участвуют в акселераторе «Технологии и инновации»
Британцы в шоке: Залужный требует для ВСУ ядерное оружие, что за этим стоит
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут
Общество

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.