27 сентября 2025 в 13:43

Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке

В Якутии стая бездомных собак искусала мужчину на свалке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Якутии попал в больницу после того, как на него набросилась стая собак, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Инцидент произошел на территории свалки в поселке Пеледуй. Бездомные животные сильно покусали мужчину за голову, руки и ноги.

Пострадавшего экстренно госпитализировали. Прокуратура Ленского района взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего. Отмечается, что на Управление ветеринарии республики суд возложил обязанность обеспечить создание на территории Пеледу​я приюта для безнадзорных животных.

Ранее медведь напал на россиянина на автомобильной парковке в Камчатском крае. Пострадавший чудом спасся, запрыгнув в машину. Отпугнуло косолапого проезжающее мимо авто. Транспортное средство оказалось сильно повреждено: медведь выбил окна и помял задние крылья.

До этого собака бойцовой породы напала на 14-летнюю девочку и ее питомца в Омске. Стафф без намордника накинулся на школьницу, когда она выходила из подъезда со своей собакой. Местные жители отметили, что уже жаловались в полицию на хозяйку агрессивного пса.

