Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке

Житель Якутии попал в больницу после того, как на него набросилась стая собак, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Инцидент произошел на территории свалки в поселке Пеледуй. Бездомные животные сильно покусали мужчину за голову, руки и ноги.
Пострадавшего экстренно госпитализировали. Прокуратура Ленского района взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего. Отмечается, что на Управление ветеринарии республики суд возложил обязанность обеспечить создание на территории Пеледуя приюта для безнадзорных животных.
Ранее медведь напал на россиянина на автомобильной парковке в Камчатском крае. Пострадавший чудом спасся, запрыгнув в машину. Отпугнуло косолапого проезжающее мимо авто. Транспортное средство оказалось сильно повреждено: медведь выбил окна и помял задние крылья.
До этого собака бойцовой породы напала на 14-летнюю девочку и ее питомца в Омске. Стафф без намордника накинулся на школьницу, когда она выходила из подъезда со своей собакой. Местные жители отметили, что уже жаловались в полицию на хозяйку агрессивного пса.