Традиционную программу зимних развлечений запустили в Москве

В Москве запустили традиционный проект «Зима в Москве», который продлится до 28 февраля 2026 года, пишет «Москва 24» со ссылкой на правительство столицы. В ходе него проведут свыше тысячи мероприятий на 400 городских площадках.

В сезонную программу развлечений войдут фестивали, концерты, мастер-классы, благотворительные акции, кинопоказы, спектакли, экскурсии и дегустации. В рамках «Зимы в Москве» город украсят тематическими праздничными инсталляциями, а также разместят в городе свыше 10 тыс. вечнозеленых растений.

Для любителей спорта откроют катки и лыжные трассы. На спортивных площадках все желающие смогут потренироваться под руководством профессиональных инструкторов.

Ранее сообщалось, что, согласно опросу ВЦИОМ, большинство москвичей воспринимает новогодние украшения на улицах как часть бренда. Около 89% опрошенных уверены, что декорации нужны для привлечения туристов.