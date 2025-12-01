День матери
01 декабря 2025 в 14:09

Испугавшегося за пивзавод чебоксарца задержали после съемок атаки БПЛА

Полиция установила автора ролика с атакой беспилотников на Чебоксары, который выложил видео в сеть со словами «лишь бы не в пивзавод», сообщила пресс-служба МВД по Чувашии. Молодой человек уже привлекался к уголовной и административной ответственности за реабилитацию нацизма, возбуждение ненависти и демонстрацию запрещенной символики. Ему грозит штраф от одной до трех тысяч рублей.

В отношении 22-летнего чебоксарца был составлен административный протокол, — сказано в сообщении.

ВСУ атаковали Чебоксары в ночь на 26 ноября. Глава республики Олег Николаев сообщал о двух пострадавших и повреждении жилых домов. В городе в день налета вводили временные ограничения для всех транспортных средств.

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов, комментируя атаку, допустил, что БПЛА могли запустить на территории России. По его мнению, есть вероятность, что это совершили граждане, которые были завербованы и получили обещания о вознаграждении за свои действия. Генерал назвал их «подлыми душами».

