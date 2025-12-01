Гайана отправила в Индию первую за три года партию нефти

Индия возобновила закупки нефти у Гайаны, впервые с 2021 года закупив крупную партию сырья в рамках расширения источников поставок, сообщает Bloomberg. Два супертанкера уже вышли из южноамериканского порта и ожидаются в индийских терминалах в январе.

Очень крупные перевозчики нефти Cobalt Nova и Olympic Lion покинули южноамериканскую страну в последние дни ноября, каждый загружен примерно 2 млн баррелей нефти, — говорится в публикации.

Маршрут танкеров составляет около 11 тыс. миль (17,7 тыс. км). Предыдущие поставки гайанской нефти в Индию были осуществлены в 2021 году, когда в страну отправили два груза по 1 млн баррелей.

Супертанкер Olympic Lion, перевозящий сорт Golden Arrowhead, направляется на НПЗ Indian Oil Corp. в Парадипе. Второй танкер — Cobalt Nova — доставляет смесь сортов Liza и Unity Gold и, предположительно, будет разгружен в Мумбаи или Вишакхапатнаме.

Ранее индийская компания Reliance Industries объявила о прекращении импорта сырья из России на свой нефтеперерабатывающий завод в Джамнагаре. Это крупнейший покупатель российской нефти в стране. С 1 декабря компания закупает сырье исключительно нероссийского происхождения. Эта мера стала шагом в направлении соблюдения новых санкций США и Евросоюза против России.