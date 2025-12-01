День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 16:06

Гайана отправила в Индию первую за три года партию нефти

Bloomberg: Индия впервые с 2021 года закупила нефть у Гайаны

Нефтяной танкер Нефтяной танкер Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Индия возобновила закупки нефти у Гайаны, впервые с 2021 года закупив крупную партию сырья в рамках расширения источников поставок, сообщает Bloomberg. Два супертанкера уже вышли из южноамериканского порта и ожидаются в индийских терминалах в январе.

Очень крупные перевозчики нефти Cobalt Nova и Olympic Lion покинули южноамериканскую страну в последние дни ноября, каждый загружен примерно 2 млн баррелей нефти, — говорится в публикации.

Маршрут танкеров составляет около 11 тыс. миль (17,7 тыс. км). Предыдущие поставки гайанской нефти в Индию были осуществлены в 2021 году, когда в страну отправили два груза по 1 млн баррелей.

Супертанкер Olympic Lion, перевозящий сорт Golden Arrowhead, направляется на НПЗ Indian Oil Corp. в Парадипе. Второй танкер — Cobalt Nova — доставляет смесь сортов Liza и Unity Gold и, предположительно, будет разгружен в Мумбаи или Вишакхапатнаме.

Ранее индийская компания Reliance Industries объявила о прекращении импорта сырья из России на свой нефтеперерабатывающий завод в Джамнагаре. Это крупнейший покупатель российской нефти в стране. С 1 декабря компания закупает сырье исключительно нероссийского происхождения. Эта мера стала шагом в направлении соблюдения новых санкций США и Евросоюза против России.

Индия
нефть
Гайана
танкеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутаты обсудят с Долиной мошенничество с жильем
Нашли в плотных мешках: как убивали криптотрейдера из России и его жену
В Киеве начался заочный суд над Миндичем
«Тупая чухонская баба»: депутат о желании Каллас раздробить Россию
В столице произошел второй за день взрыв автомобиля
Уиткофф созвонился с Зеленским
На Украине раскрыли неожиданный эпизод в отношениях Ермака и СБУ
Фехтовальщица рассказала, когда миллиардер Усманов подарил ей квартиру
Мэр российского города внезапно сложил полномочия
Стоматолог предостерег от злоупотребления отбеливающими пастами
Булыкин оценил шансы тренеров из РФ остаться во главе «Динамо» и «Спартака»
Звезда нулевых со справкой из психдиспансера отравляет жизнь соседям
ФСИН раскрыла объем выручки с производств в колониях
На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0
Психолог объяснила, как развить любовь к себе
Корги выбросили в мусорный контейнер
Зеленский встретится с Уиткоффом в необычном месте
«Что происходит»: адвокат Лерчек об ошибках в деле
Врач раскрыл, кому нужно регулярно проверять сердце
Обнаружено негативное влияние соцсетей, аналогичное эффекту от наркотиков
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут
Общество

Беру муку и сыр — хачапури не нужны! Делаю гужеры с сырной начинкой: завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.