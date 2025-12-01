День матери
01 декабря 2025 в 13:00

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда до Нового года остаются считаные часы, а гости вот-вот постучатся в дверь, на помощь приходят простые, но беспроигрышные рецепты. Эти шпротные рулеты — настоящая палочка-выручалочка для любой хозяйки. Они готовятся буквально за несколько минут из продуктов, которые почти всегда есть в холодильнике, но при этом выглядят настолько празднично, что не стыдно подать к самому торжественному столу. Хрустящий лаваш, нежная яичная начинка и ароматные шпроты создают идеальную комбинацию вкусов, знакомую с детства, но в элегантном исполнении. Это та самая закуска, которая никогда не залеживается на тарелке и вызывает восторг у всех гостей без исключения.

Вам понадобится 1 тонкий лаваш, 1 банка шпрот (120–150 г), 2 вареных яйца, пучок укропа и 2 ст. л. майонеза. Яйца натрите на мелкой терке. Шпроты разомните вилкой вместе с маслом из банки. Укроп мелко порубите. Смешайте все ингредиенты с майонезом — у вас получится ароматная паста. Лаваш разложите на столе и равномерно распределите начинку по всей поверхности, отступая 2 см от одного края. Аккуратно сверните рулет, начиная с той стороны, где начинка доходит до края. Оберните пищевой пленкой и уберите в холодильник на 30–40 минут — так рулет пропитается и будет лучше резаться. Перед подачей нарежьте острым ножом на порционные кусочки толщиной 2–3 см. Украсьте веточками укропа и подавайте к столу. Эти рулетики можно приготовить за несколько часов до праздника — от этого они станут еще вкуснее.

