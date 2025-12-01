День матери
Оливье и «Мимозу» больше не делаю! Готовлю кальмара с крабовыми палочками — король новогоднего фуршета

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда хочется удивить гостей по-настоящему эффектным блюдом, но не проводить полдня на кухне, фаршированный кальмар становится идеальным решением. Это блюдо выглядит как ресторанный шедевр, но готовится из доступных ингредиентов, которые легко найти в любом магазине. Нежное мясо кальмара, сочная начинка из крабовых палочек, сыра и яиц, ароматная зелень — все это создает неповторимую гармонию вкусов. Блюдо получается одновременно сытным и легким, красивым и вкусным. И что особенно приятно — его можно приготовить заранее, чтобы в день праздника просто достать и подать к столу.

Вам понадобятся 2 большие тушки кальмаров, 200 г крабовых палочек, 3 вареных яйца, 100 г твердого сыра, пучок укропа, 3 ст. л. майонеза, соль и перец по вкусу. Кальмаров очистите, обдайте кипятком и промокните бумажным полотенцем. Крабовые палочки нарежьте мелкими кубиками. Яйца и сыр натрите на средней терке. Укроп мелко порубите. Смешайте все ингредиенты для начинки с майонезом, посолите и поперчите. Аккуратно наполните тушки кальмаров полученной смесью, не утрамбовывая слишком плотно. Выложите фаршированных кальмаров в форму для запекания, слегка смазанную маслом. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистой корочки. Дайте немного остыть, затем нарежьте кольцами и подавайте с лимоном и свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
