23 ноября 2025 в 07:46

Беру баночку кальмаров в заливке и готовлю обалденный салат: для тех, кто не любит шубу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Беру баночку кальмаров в заливке и готовлю обалденный салат. Этот рецепт для тех, кто не любит шубу, — достойная альтернатива традиционным новогодним салатам.

Вам понадобится 1 упаковка готовых кальмаров в заливке (около 300 г), 100 г отварного риса, 3 сваренных вкрутую яйца, 100 г твердого сыра, 2–3 зубчика чеснока и майонез для заправки. Яйца и сыр натрите на крупной терке. Сложите все ингредиенты в миску, добавьте кальмары без жидкости, охлажденный рис, выдавите чеснок и заправьте майонезом. Тщательно, но аккуратно перемешайте.

Вкус этого салата — это изысканное сочетание нежной, чуть упругой текстуры кальмара, сытного риса, сливочного яйца и пикантной остроты чеснока и сыра. Он получается насыщенным, но легким, с ярким морским акцентом, который по-настоящему освежает праздничное меню. Это блюдо станет вашей новой любимой классикой!

Ранее стало известно, как приготовить салат «Тропикана»: сколько ни ем, все мало — слоеная вкуснятина на ужин или праздник.

