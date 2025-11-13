Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Салат «Тропикана»: сколько ни ем, все мало — слоеная вкуснятина на ужин или праздник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Тропикана» станет настоящим украшением ужина или праздничного стола. Сколько ни ем эту слоеную вкуснятину, все мало!

Вкус этого салата поражает гармонией: нежная курица и сыр создают сливочную основу, грибы добавляют пикантность, свежие огурцы обеспечивают хрустящую свежесть, а сочные ананасы сверху дарят сладковатый тропический финал, который идеально балансирует вкус всей композиции.

Для его приготовления вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 250 г обжаренных шампиньонов, 3 вареных яйца, 2 свежих огурца, 150 г твердого сыра, 200 г консервированных ананасов (кольцами или кусочками), майонез для пропитки. Курицу нарежьте мелким кубиком, грибы — пластинками, яйца и сыр натрите на терке, огурцы нарежьте тонкой соломкой. Выкладывайте слои в следующей последовательности: куриное филе с майонезной сеткой, обжаренные грибы, слой яиц с майонезом, свежие огурцы, сырный слой. Верх салата полностью покройте кусочками или кольцами ананасов, создавая яркий тропический акцент. Дайте блюду пропитаться в холодильнике 2–3 часа.

Ранее стало известно, как приготовить крабовый салат по-новому: добавляю один ингредиент — и вкус становится просто улет.

Проверено редакцией
