Любимчик из всех крабовых салатов: попробуйте раз и будете готовить так не только на Новый год

Этот рецепт — любимчик из всех крабовых салатов! Попробуйте раз и всегда будете готовить так, причем не только на Новый год, но и на другие праздники и просто семейные ужины.

Вкус получается нежным и сбалансированным: сливочные белки и сыр отлично сочетаются со сладковатыми крабовыми палочками, а свежий огурец добавляет приятную сочность и хруст. Это простое и беспроигрышное блюдо, которое понравится всем.

Вам понадобится: 3 яйца, 200 г крабовых палочек, 1 свежий огурец, 100 г твердого сыра, майонез, соль по вкусу. Яичные белки натрите на мелкой терке. Салат собирайте слоями в глубоком блюде или салатнике. Первым слоем распределите тертые белки, слегка присолите и смажьте тонкой сеточкой майонеза. Вторым слоем выложите разобранные на волокна крабовые палочки. Третьим слоем — мелко нарезанный огурец, его можно не смазывать. Четвертым слоем — тертый сыр, который нужно промазать майонезом. Завершающим, верхним слоем густо покройте салат тертыми на мелкой терке желтками, создавая эффект пушистой солнечной шубки. Дайте салату настояться в холодильнике 1–2 часа для пропитки.

