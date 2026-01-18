Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 14:25

Гости разобрали его первым и были в шоке от вкусноты: крабовый салат с сухариками и салями

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Крабовый салат с сухариками и салями я готовлю уже много лет, и он ни разу не подвел. Вроде все просто, но сочетание настолько удачное, что гости сначала пробуют, а потом обязательно хотят добавки. Нежная основа, легкая чесночная остринка и хрустящие сухарики с салями делают вкус ярким и запоминающимся. Именно из-за этой фишки салат всегда уходит первым.

Ингредиенты: крабовые палочки — 200 г, яйца вареные — 4 шт., свежий огурец — 1-2 шт., плавленый сыр — 1-2 шт., колбаса салями — 100 г, сухарики с салями — 1 небольшой пакет, чеснок — 1-2 зубчика, майонез — по вкусу, черный молотый перец — по желанию.

Приготовление: крабовые палочки нарежьте небольшими кубиками. Яйца очистите и мелко порежьте или натрите на терке. Огурец нарежьте кубиком, при необходимости слегка отожмите сок. Салями нарежьте тонкой соломкой или мелкими кусочками. Плавленый сыр удобно натереть на мелкой терке, предварительно подморозив. Соедините все ингредиенты в миске, добавьте чеснок, пропущенный через пресс, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Сухарики добавляйте в самом конце или посыпайте ими салат прямо перед подачей, чтобы они остались хрустящими.

Ранее мы делились рецептом лучшей закуски к вину и шампанскому. Брускетты «Заморские», которые исчезают быстрее напитков.

Проверено редакцией
