Сварите 3 яйца — и соберете «Сиесту» за 7 минут: красивый, вкусный салат с хрустом

Салат «Сиеста» выручает, когда нужно быстро приготовить что-то эффектное из простых продуктов. Колбаса, яйца и сыр делают его сытным, болгарский перец добавляет свежесть, а сухарики — ту самую хрустящую изюминку. Отличный вариант и для буднего ужина, и для праздничного стола.

Ингредиенты: болгарский перец — 1 шт., полукопченая колбаса — 150 г, вареные яйца — 3 шт., твердый сыр — 150 г, сухарики — 50 г, свежая зелень — небольшой пучок, майонез — 2–3 ст. л., соль и черный перец — по вкусу.

Приготовление: болгарский перец очистите от семян и нарежьте тонкой соломкой. Колбасу и яйца нарежьте длинными полосками, сыр натрите на крупной терке. В глубокой миске соедините перец, колбасу, яйца и сыр, добавьте мелко нарезанную зелень, соль и перец, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Перед подачей посыпьте салат сухариками, чтобы они остались хрустящими.

