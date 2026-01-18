Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 09:10

Лучшее к вину и шампанскому: брускетты «Заморские», которые исчезают быстрее напитков

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Брускетты «Заморские» — эта закуска выглядит эффектно, готовится быстро и идеально подходит для бокала вина или шампанского. Нежные креветки, слабосоленая красная рыба, яйца и свежий огурец превращаются не просто в салат, а в изысканные брускетты — легкие, свежие и очень праздничные. Отличный вариант, когда хочется удивить гостей без лишней суеты.

Ингредиенты: креветки — 200 г, красная слабосоленая рыба — 200 г, свежий огурец — 1 шт., яйца — 6 шт., майонез или сметана — по вкусу, соль — по вкусу, багет или чиабатта — 1 шт., оливковое масло — для подсушивания хлеба, зелень — по желанию.

Приготовление: креветки опустите в кипящую подсоленную воду и варите 2–3 минуты, до тех пор пока они не всплывут и не станут глянцевыми. Откиньте на дуршлаг, остудите, очистите и мелко нарежьте. Яйца отварите вкрутую, остудите и нарежьте небольшими кубиками. Огурец нарежьте мелким кубиком, рыбу — небольшими кусочками. Соедините все ингредиенты в миске, слегка посолите и заправьте майонезом или сметаной. Масса должна быть нежной, но не жидкой. Багет или чиабатту нарежьте ломтиками, слегка смажьте оливковым маслом и подсушите на сухой сковороде или в духовке до золотистой корочки. На каждый ломтик выложите щедрую порцию «заморской» начинки, при желании украсьте зеленью.

Ранее мы делились рецептом салата с сыром-косичкой за 5 минут. Копченый хит, который сразит всех наповал.

Проверено редакцией
Читайте также
У скандального экс-мэра Сочи нашли элитные часы и вино
Общество
У скандального экс-мэра Сочи нашли элитные часы и вино
Быстрые закуски к вину и шампанскому: топ-5 вкуснейших канапе на шпажках из самых простых продуктов
Общество
Быстрые закуски к вину и шампанскому: топ-5 вкуснейших канапе на шпажках из самых простых продуктов
5 закусок без майонеза, от которых гости скажут: «Вау!» Эти блюда не перегружают стол и добавляют ему эффектности
Общество
5 закусок без майонеза, от которых гости скажут: «Вау!» Эти блюда не перегружают стол и добавляют ему эффектности
Рыбные оладьи из минтая: нежнейшие, с румяной корочкой — результат превзойдет все ожидания
Общество
Рыбные оладьи из минтая: нежнейшие, с румяной корочкой — результат превзойдет все ожидания
Вроде картошка и фарш, но котлетки — улет: готовим в ароматной заливке — она же подливка к макаронам и пюре
Общество
Вроде картошка и фарш, но котлетки — улет: готовим в ароматной заливке — она же подливка к макаронам и пюре
вино
шампанское
брускетта
рыба
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Станешь финским Кирком»: политику начали угрожать из-за позиции по России
«Жена, которую бьет муж»: на Западе необычно сравнили отношения США и ЕС
«Яма»: Сальдо спрогнозировал будущее европейских денег на Украине
Аллегрова отсудила 1,3 млн рублей у москвича
Власти уточнили число пострадавших при атаке ВСУ на Беслан
Ситуацию с энергетикой в Киеве назвали критической с наступлением морозов
Идеальное сочиво на сочельник: пшеница, мак и сухофрукты без хлопот
Паста с грибным соусом в пост — сытное блюдо без мяса и молока
В Петербурге массово возвращают билеты на концерт с подменой Шаде Аду
Отказ от паспорта США, четыре жены, мечты о Госдуме: как живет Джефф Монсон
У преемницы Мадуро обнаружили криминальное прошлое
Открываю банку кукурузы — мой салат для сочельника готов за минуты!
Пассажир упал на рельсы петербургского метро
«Прогнозы-то сбываются»: Медведев о последних мировых новостях
Баня, парикмахерская и балет: какие услуги оказывали в блокадном городе
Студенческие семьи смогут получать дополнительную стипендию
Стало известно, что Финляндия предложила ЕС после слов Трампа о пошлинах
Британских акушерок решили научить «пользе» близкородственных браков
«Без кровавого клоуна»: Медведчук раскрыл, на кого работает время в СВО
Как спасали от бомбежек шедевры: маскировка памятников Ленинграда
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.