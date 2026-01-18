Лучшее к вину и шампанскому: брускетты «Заморские», которые исчезают быстрее напитков

Брускетты «Заморские» — эта закуска выглядит эффектно, готовится быстро и идеально подходит для бокала вина или шампанского. Нежные креветки, слабосоленая красная рыба, яйца и свежий огурец превращаются не просто в салат, а в изысканные брускетты — легкие, свежие и очень праздничные. Отличный вариант, когда хочется удивить гостей без лишней суеты.

Ингредиенты: креветки — 200 г, красная слабосоленая рыба — 200 г, свежий огурец — 1 шт., яйца — 6 шт., майонез или сметана — по вкусу, соль — по вкусу, багет или чиабатта — 1 шт., оливковое масло — для подсушивания хлеба, зелень — по желанию.

Приготовление: креветки опустите в кипящую подсоленную воду и варите 2–3 минуты, до тех пор пока они не всплывут и не станут глянцевыми. Откиньте на дуршлаг, остудите, очистите и мелко нарежьте. Яйца отварите вкрутую, остудите и нарежьте небольшими кубиками. Огурец нарежьте мелким кубиком, рыбу — небольшими кусочками. Соедините все ингредиенты в миске, слегка посолите и заправьте майонезом или сметаной. Масса должна быть нежной, но не жидкой. Багет или чиабатту нарежьте ломтиками, слегка смажьте оливковым маслом и подсушите на сухой сковороде или в духовке до золотистой корочки. На каждый ломтик выложите щедрую порцию «заморской» начинки, при желании украсьте зеленью.

