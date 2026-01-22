Ким Чен Ына сфотографировали в бане на открытии нового курорта Ким Чен Ын посетил новый курорт у источников и заглянул в баню

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в церемонии открытия Онпхоского дома отдыха у горячих источников и посетил баню, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Он лично перерезал красную ленту, а затем прошелся по объектам курорта.

Сегодня этот дом перестроен как замечательная сервисная база отдыха для народа, что дает чувство гордости за то, что нам удалось сделать еще одно плодотворное дело, — заявил Ким Чен Ын.

Северокорейский лидер подчеркнул, что выбранные архитектурные решения гармонично сочетаются с природным ландшафтом. Он также распорядился завершить подготовку объекта к эксплуатации и открыть его в феврале.

Ранее Ким Чен Ын во время публичного мероприятия отстранил от должности вице-премьера Ян Сын Хо. Решение было озвучено 20 января в ходе посещения Ренсонского машиностроительного объединения. Основанием для резкого кадрового решения стала неудовлетворительная, по мнению руководителя страны, работа экономического блока правительства. Северокорейский лидер заявил, что ответственные за хозяйство чиновники не справляются с задачами по реорганизации и техническому перевооружению промышленности.