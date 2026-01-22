Жалобы на домогательства лишили россиянку работы в филармонии В Екатеринбурге пианистку отчислили из филармонии после жалобы на домогательства

Молодую пианистку уволили из Свердловской государственной детской филармонии после того, как она пожаловалась министру культуры региона через портал «Госуслуги» на домогательства со стороны двух певцов-сотрудников, передает Telegram-канал «Свет Екатеринбург». Также ее назвали «стукачкой», которая «сама все придумала» и спровоцировала конфликты.

В материале сказано, что во время одного из мероприятий пианистку, сидевшую в коридоре здания детской филармонии, потрогал за внутреннюю поверхность бедра работник капеллы. Он сделал это якобы невзначай в качестве приветствия. В этот же день другой работник капеллы Иван, друг Михаила, во время диалога приобнял ее. Однако молодые люди утверждают, что не притрагивались к ней.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для местной жительницы Афины Симеонидис, обвиняемой в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По данным объединенной пресс-службы городских судов, женщина подозревается в действиях сексуального характера в отношении двоих двенадцатилетних детей.