Жалобы на домогательства лишили россиянку работы в филармонии

Молодую пианистку уволили из Свердловской государственной детской филармонии после того, как она пожаловалась министру культуры региона через портал «Госуслуги» на домогательства со стороны двух певцов-сотрудников, передает Telegram-канал «Свет Екатеринбург». Также ее назвали «стукачкой», которая «сама все придумала» и спровоцировала конфликты.
В материале сказано, что во время одного из мероприятий пианистку, сидевшую в коридоре здания детской филармонии, потрогал за внутреннюю поверхность бедра работник капеллы. Он сделал это якобы невзначай в качестве приветствия. В этот же день другой работник капеллы Иван, друг Михаила, во время диалога приобнял ее. Однако молодые люди утверждают, что не притрагивались к ней.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для местной жительницы Афины Симеонидис, обвиняемой в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По данным объединенной пресс-службы городских судов, женщина подозревается в действиях сексуального характера в отношении двоих двенадцатилетних детей.