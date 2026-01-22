Аршин, сажень, верста и локоть: сколько это в современных мерах

Старинные русские меры длины звучат так, будто пришли из сказки: аршин, сажень, верста, локоть. Но это не просто красивые слова из пословиц. Когда-то ими мерили ткань на рынке, отмеряли расстояния между селами, прикидывали рост человека и даже рассчитывали, сколько бревен понадобится на избу. Разобраться в этих единицах полезно и для чтения классики, и для понимания старых документов, и просто из любопытства. Тем более что перевести их в современные сантиметры и метры совсем не сложно, если знать точные соотношения.

Русская система мер: значения и происхождение старинных единиц

То, что мы сегодня называем русской системой мер, формировалось веками и долгое время жило по правилам местных традиций. В разных землях один и тот же локоть мог быть чуть длиннее или чуть короче, а верста в старых источниках порой встречалась разного размера. Поэтому со временем государству понадобилась единая шкала, чтобы торговля, строительство и учет не превращались в спор «у кого линейка правильнее».

В XIX веке систему официально привели к стандарту и привязали к английским единицам длины. По указу 1835 года в оборот ввели понятные «малые» меры вроде дюйма и фута, а крупные русские единицы зафиксировали через них: аршин стали считать равным 28 дюймам, а сажень — 7 футам. Используемая же сегодня метрическая система была разрешена к применению законом 1899 года, а уже после революции стала обязательной: в РСФСР — по декрету 1918 года, а в СССР окончательно закрепилась постановлением 1925 года. При этом названия старых мер не исчезли: они живут в речи и сегодня, напоминая о старинных мерах длины на Руси.

Теперь к конкретике. По узаконенным значениям один аршин равен 0,7112 метра, то есть 71,12 сантиметра. Именно поэтому ответ на вопрос, сколько сантиметров в аршине, обычно приводит к цифре около 71 сантиметра, и это тот редкий случай, когда «около» почти не нужно: значение закреплено официально. Если же необходимо уточнить про аршин — сколько это в сантиметрах, можно запомнить простую ассоциацию: чуть меньше обычного метра и примерно длина шага взрослого человека в неспешном темпе.

Фото: РИА Новости

От локтя до версты: как эти меры использовались в быту и торговле

Самая «человеческая» единица из перечисленных — локоть. Мера длины локоть изначально была буквально телесной: расстояние от локтевого сгиба до конца вытянутого среднего пальца. В торговле локтем мерили ткань и тесьму, в ремесле — доски и заготовки. Но именно из-за зависимости от телосложения локоть был не самым удобным для крупной торговли: слишком часто это приводило к спорам. Поэтому примерно с середины XVI века его постепенно вытеснил аршин, как более удобная и стандартизируемая мера.

Сажень — это уже «строительная» величина, без нее невозможно представить древнее зодчество, прокладку дорог и межевание. Официальная сажень, так называемая казенная, равнялась трем аршинам, то есть примерно 2,1336 метра. А вот особое место занимает косая сажень: в народе ее связывали с образом богатыря и даже закрепили в выражении «косая сажень в плечах». По старому описанию это расстояние от носка одной ноги до кончика пальцев поднятой вверх противоположной руки, когда человек стоит как буква Х. Если переводить в современные величины, то косая сажень в метрах составляет примерно 2,485 метра. Удобно запомнить так: обычная сажень — чуть больше двух метров, а сажень косая в метрах заметно ближе к двум с половиной. И если вы встречаете в тексте сравнение «косая сажень», то косая сажень в метрах как раз про крупный размах и внушительную фигуру.

Верста была дорожной мерой: ею измеряли расстояния между деревнями, городами, почтовыми станциями. В XIX веке путевая верста равнялась 500 саженям, то есть 1066,8 метра. Поэтому на вопрос: «Верста — сколько это километров?» — правильный ответ такой: примерно 1,0668 километра, то есть чуть больше одного километра. Если же нужно быстро вспомнить, сколько километров в версте, то можно держать в голове простую подсказку: верста — это километр с хвостиком.

Фото: РИА Новости

Футы, ярды, мили: сравнение с зарубежными системами

Когда русскую систему мер в XIX веке привязали к английским значениям, это было сделано не из соображений моды, а с точки зрения практики: так проще было вести расчеты в кораблестроении, торговле и технических контрактах. Фут закрепили как 30,48 сантиметра, а ярд — как 91,44 сантиметра. Если коротко и по делу: фут и ярд в сантиметрах — это 30,48 и 91,44 соответственно, и эти цифры до сих пор используются в странах, где метрическая система не стала единственной.

Миля в английской традиции — это 1609,34 метра, то есть примерно 1,609 километра. В русских источниках, правда, встречалась и «русская миля», которую иногда считали равной семи верстам, но в бытовом языке сегодня под милей чаще понимают именно общеизвестную зарубежную величину.

Рождение метра: как и почему появился современный эталон длины

Появление метра было попыткой сделать меру длины максимально универсальной и не зависящей ни от чьей руки, шага или «правильного» аршина. В Европе стремились создать единый эталон, который можно воспроизвести и проверить. Сначала метр связывали с размерами Земли, а позже — с точными физическими стандартами.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Первое определение метра, принятое во Франции в 1791 году, — одна 40-миллионная часть Парижского меридиана (то есть одна 10-миллионная часть расстояния от Северного полюса до экватора по поверхности земного эллипсоида на долготе Парижа). Размер метра был определен на основе геодезических и астрономических измерений французских ученых Ж. Деламбра и П. Мешена.

Так и родилась история метра как эталона, где главная идея проста: измерение должно быть одинаковым в любом городе и в любую эпоху.

В России переход к повсеместному внедрению метрической системы шел постепенно. Долгое время старые меры сохранялись по привычке, особенно в торговле и ремесле, но с развитием промышленности и науки метрическая система оказалась удобнее: все строилось на десятичном принципе, без сложных дробей и пересчетов. И все же старые названия не исчезли. Они продолжают жить в языке, напоминая о старинных мерах длины на Руси, а заодно дают нам редкую возможность почувствовать, как когда-то измеряли мир наши предки: не линейкой из магазина, а мерой, выросшей из повседневной жизни.