Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 08:31

Сколько граммов овсянки в столовой ложке: считаем вес крупы и хлопьев

Сколько граммов овсянки будет в одной столовой ложке — считаем без весов Сколько граммов овсянки будет в одной столовой ложке — считаем без весов Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Многие хозяйки задаются вопросом: сколько граммов овсянки в столовой ложке, когда готовят по рецепту без весов? Ответ зависит от вида продукта: в одной столовой ложке без горки помещается примерно 18–20 граммов овсяной крупы или 12–14 граммов овсяных хлопьев, а с горкой — соответственно 25–27 и 18–20 граммов. Эти цифры помогут точно отмерить нужное количество для каши или выпечки.

Кулинария — настоящая женская наука, где точность важна не меньше, чем в аптеке. Даже небольшая ошибка в пропорциях может испортить блюдо. Когда кухонных весов под рукой не оказалось, выручают простые подручные методы измерения — обычные столовые и чайные ложки становятся незаменимыми помощниками.

Важный момент: вес овсянки действительно зависит от того, используете вы цельную крупу или хлопья. Крупа плотнее и тяжелее, поэтому в ложке ее поместится больше по весу — около 18–20 граммов. Размер хлопьев тоже играет роль — мелкие лепестковые хлопья укладываются плотнее, чем крупные толстые.

Чтобы точно понять, сколько граммов овсянки в столовой ложке, нужно определиться с горкой. Если набирать продукт с горкой, вес увеличится примерно на 5–7 граммов. Для точности лучше аккуратно убрать излишки ножом, получив ровную поверхность.

Подводя итог: точность измерений зависит от типа овсянки, размера хлопьев и наличия горки. Тем, кто ищет быстрый ответ, советуем запомнить: одна столовая ложка овсяной крупы без горки — это 18–20 граммов, хлопьев — 12–14 граммов. Такой простой способ выручит на любой кухне.

Ранее мы рассказывали, как избавить квартиру от плесени.

интересные факты
кулинария
измерение
вес
овсянка
советы
лайфхаки
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Белоруссии провели срочную операцию российскому военному
Дмитриев иллюстрировал судьбу Ротшильдов кадром из известного телесериала
Полиция взялась за дело о странной смерти экс-гитариста The Cure
Сухогруз с 22 людьми на борту сель на мель в Финском заливе
Звезда «Ворониных» попала в больницу из-за сильных болей в груди
Названа причина смерти экс-заместителя министра юстиции России Тропина
«Вашингтон» одел Овечкина в особом стиле для «Месяца черной истории»
Бочелли пел, русских не было: Как прошла церемония открытия Олимпиады-2026
В ЕС забили тревогу из-за потери российских туристов
Марина Федункив описала страшные последствия беременности в 53 года
На приговор по делу о квартире Долиной подали апелляцию
«Зона смерти»: Сырский испугался новой угрозы для ВСУ на фронте
Стало известно, какие у Сабурова шансы отменить запрет на въезд в РФ
«Правильно»: Сабуров еще в 2025 году предсказал свою депортацию из России
Почти 20 российских туристов попали в больницу с отравлением на Пхукете
СКР возбудил дело после страшного пожара, в котором погиб ребенок
Исколесивший всю Африку турист назвал три лучших страны континента
Львовская область на Украине содрогнулась от взрывов
Диетолог ответила, когда правило «не есть после 18:00» может навредить
Дмитриев заметил разворот европейских СМИ против США
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.