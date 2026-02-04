Плесень в ванной и на кухне: опасность и эффективные методы борьбы

Плесень поселяется в квартире, когда влажность воздуха превышает 60%, а температура держится около +20°C — именно такие условия становятся благоприятными для роста грибковых колоний. Этот грибок представляет реальную опасность: он провоцирует аллергические реакции, кожные заболевания, проблемы с дыханием, а его токсины могут накапливаться в теле и повышать риск развития рака печени. Кроме того, плесневые споры постепенно разрушают обои, штукатурку, деревянную мебель и даже несущие конструкции дома.

Как убрать плесень в ванной

Действуйте по шагам:

смешайте столовый уксус с водой в равных долях, нанесите на пораженные швы между плиткой и стены с помощью распылителя;

подождите 15–20 минут, затем потрите загрязнения жесткой щеткой;

ополосните обработанную зону водой и вытрите насухо.

Можно использовать перекись водорода — нанесите ее на грибок и дайте высохнуть естественным путем.

Как убрать плесень на кухне

Проверенная методика:

растворите чайную ложку соды в стакане теплой воды;

нанесите смесь на кухонные поверхности, фасады шкафов, стыки и стены;

спустя час удалите остатки влажной губкой, но не смывайте соду до конца — она создаст защитный барьер от повторного заражения.

Как убрать плесень в жилой комнате и коридоре

Рабочий метод:

растворите 250 мл буры (тетраборат натрия) в 2,5 литра теплой воды;

пропылесосьте зараженный участок для сбора спор;

смочите щетку в растворе и энергично обработайте поверхность круговыми движениями;

повторите обработку 2–3 раза, оставьте стену до полного высыхания.

Профилактика плесени

Чтобы предотвратить появление грибка дома, чаще открывайте окна для проветривания и убедитесь в исправности вентиляционной системы — ее поломка становится основной причиной, почему появляется плесень в квартире. Контролируйте уровень влажности (он должен быть ниже 60%), устраните любые протечки и обеспечьте одинаковое отопление во всех помещениях.

