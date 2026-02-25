Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 16:11

Диетолог назвал способы не сорваться во время поста

Диетолог Пристанский: во время поста не рекомендуется голодать

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Во время поста не нужно голодать, заявил «Радио 1» диетолог Роман Пристанский. Он призвал искать альтернативы привычной еды среди разрешенных продуктов.

Тело начинает входить в состояние защиты, потому что сначала теряется жидкость, потом замедляется базальный обмен. А после выхода из поста наиболее частая проблема — набор веса, потому что организм хочет запасти. Чтобы этого избежать, нужно не истязать себя голодом, а грамотно наполнять тарелку даже в рамках постного меню, — рассказал Пристанский.

Диетолог подчеркнул, что голодание быстрее приведет к срыву. По его словам, главное — грамотно составить разнообразное и сбалансированное постное меню.

Ранее диетолог Екатерина Ширшова рассказала, что добрать необходимые витамины в период Великого поста помогут свекла, квашеная капуста, картофель и морковь. Она посоветовала использовать замороженные овощи и фрукты.

