Диетолог назвал способы не сорваться во время поста Диетолог Пристанский: во время поста не рекомендуется голодать

Во время поста не нужно голодать, заявил «Радио 1» диетолог Роман Пристанский. Он призвал искать альтернативы привычной еды среди разрешенных продуктов.

Тело начинает входить в состояние защиты, потому что сначала теряется жидкость, потом замедляется базальный обмен. А после выхода из поста наиболее частая проблема — набор веса, потому что организм хочет запасти. Чтобы этого избежать, нужно не истязать себя голодом, а грамотно наполнять тарелку даже в рамках постного меню, — рассказал Пристанский.

Диетолог подчеркнул, что голодание быстрее приведет к срыву. По его словам, главное — грамотно составить разнообразное и сбалансированное постное меню.

Ранее диетолог Екатерина Ширшова рассказала, что добрать необходимые витамины в период Великого поста помогут свекла, квашеная капуста, картофель и морковь. Она посоветовала использовать замороженные овощи и фрукты.