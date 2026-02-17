Зимняя Олимпиада — 2026
Развеян миф о чудо‑действии одного из самых популярных способов похудения

Интервальное голодание не помогает сбросить вес лучше, чем стандартные методы

Интервальное голодание не является более эффективным способом похудения по сравнению с обычными рекомендациями по питанию, передает Cochrane. Исследователи изучили данные 22 клинических испытаний с 1995 взрослыми с избыточным весом и ожирением, оценивая разные методы интервального голодания — от питания через день до временных ограничений.

Сравнение показало, что интервальное голодание не помогает сбросить вес лучше, чем обычные советы по уменьшению калорий или просто здоровый образ жизни без специальных программ. Кроме того, информация о возможных побочных эффектах в исследованиях была собрана не очень тщательно, поэтому сложно сказать, насколько это безопасно.

Авторы указывают на необходимость проведения более длительных исследований для окончательных выводов, поскольку большинство существующих работ длились не более года, а ожирение является хроническим заболеванием. Следовательно, в настоящее время преждевременно делать долгосрочные заключения о безопасности и эффективности интервального голодания.

Ранее глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина предостерегла женщин от использования чужих методик похудения из блогов. Она отметила, что такие программы не учитывают индивидуальные особенности: уровень подготовки, здоровье, фазу цикла, стресс и качество сна. Даже при заметном прогрессе через 8–12 недель женщины могут разочароваться. Более эффективным подходом Силина назвала работу с персональным тренером для разработки индивидуальной программы.

