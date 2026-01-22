Салат с запеченным перцем и авокадо: кремовая текстура и сладкий дымный вкус — моя формула идеальной закуски

Салат с запеченным перцем и авокадо: кремовая текстура и сладкий дымный вкус — моя формула идеальной закуски

Этот салат — воплощение лета на тарелке! Запеченный перец становится невероятно сладким и ароматным, а творожный сыр делает соус нежным и легким, без тяжелого майонеза.

5 шт. болгарского перца запекаю в разогретой до 200 °C духовке до мягкости и появления румяных пятен, около 20–25 минут. Затем складываю в пакет или закрываю крышкой, чтобы с них легко снималась кожица. Очищенные перцы нарезаю соломкой. 1 красную луковицу нарезаю тонкими полукольцами, а пучок укропа мелко рублю. В салатнице соединяю запеченный перец, лук, 1 банку зеленых оливок без косточек и укроп. Добавляю 140 г творожного сыра, сок половины лимона и заправляю 1–2 ст.л. масла авокадо. Тщательно, но аккуратно перемешиваю, солю и перчу по вкусу. Даю салату немного настояться перед подачей.

Ранее также сообщалось о рецепте десерта, знакомого многим с детства, — шоколадного масла. Его легко приготовить дома, и оно получится даже вкуснее магазинного.