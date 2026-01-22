«Вскрыть факты»: найден способ переманить гренландцев на сторону Трампа

Президент США Дональд Трамп имеет возможность повлиять на мнение жителей Гренландии и изменить его в свою пользу, заявил NEWS.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, для этого даже не потребуется прибегать к финансовым рычагами.

Работа с населением Гренландии еще фактически не проводилась. Правильно [Владимир] Путин сказал, что по отношению к Гренландии Дания вела себя очень жестко и колониально вплоть до конца 20 века. Поэтому, конечно, можно было бы поработать с местным населением, вскрыть некоторые неприятные факты, заполонить социальные сети публикациями о том, как стерилизовали алеутов, как гренландцы жили под американским протекторатом в 1940-е годы прошлого века и как они жили после. Это все очень легко сделать и изменить общественное мнение, которое сейчас против Трампа. Если бы такая работа началась, то не факт, что гренландцев не удалось бы соблазнить и без всякого миллиона, — поделился Дробницкий.

Ранее Трамп анонсировал идею выплатить жителям Гренландии по $1 млн (76,9 млн рублей) каждому в обмен на согласие на присоединение острова к США. Население острова составляет около 57 тыс. человек.