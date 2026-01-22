Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 14:16

«Вскрыть факты»: найден способ переманить гренландцев на сторону Трампа

Американист Дробницкий: Трамп может изменить общественное мнение гренландцев

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп имеет возможность повлиять на мнение жителей Гренландии и изменить его в свою пользу, заявил NEWS.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, для этого даже не потребуется прибегать к финансовым рычагами.

Работа с населением Гренландии еще фактически не проводилась. Правильно [Владимир] Путин сказал, что по отношению к Гренландии Дания вела себя очень жестко и колониально вплоть до конца 20 века. Поэтому, конечно, можно было бы поработать с местным населением, вскрыть некоторые неприятные факты, заполонить социальные сети публикациями о том, как стерилизовали алеутов, как гренландцы жили под американским протекторатом в 1940-е годы прошлого века и как они жили после. Это все очень легко сделать и изменить общественное мнение, которое сейчас против Трампа. Если бы такая работа началась, то не факт, что гренландцев не удалось бы соблазнить и без всякого миллиона, — поделился Дробницкий.

Ранее Трамп анонсировал идею выплатить жителям Гренландии по $1 млн (76,9 млн рублей) каждому в обмен на согласие на присоединение острова к США. Население острова составляет около 57 тыс. человек.

Гренландия
США
Дональд Трамп
Европа
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как девелоперу защитить проект от инфляции и колебаний рынка
Адвокат раскрыл, как распознать мошенников по объявлению о продаже авто
Brain Rot: как мусорный контент вызывает «гниение» мозга и крадет время
Водитель иномарки внезапно умер за рулем во время движения
Врач раскрыл, с какого возраста необходимо регулярно делать чекап организма
Учите младших: готовим гуляш с подливкой как в СССР
«Видишь собственное лицо»: Смертин о своем увлечении бегом
Россия обжалует санкции IIHF против отечественных хоккеистов
Это блюдо едят в «голубых зонах» — мой обед для активного долголетия!
«Мы-то с вами знаем»: Захарова раскрыла, на что уйдет кредит ЕС для Украины
Треш-стример Чехов спровоцировал скандал на Филиппинах
Двигатель самолета с 338 пассажирами отказал при попытке взлета
В Японии реактор крупной АЭС остановил работу спустя день после перезапуска
Школьник подмешал химикат в напиток одноклассникам в Татарстане
Что такое Совет мира? Идея Трампа, заменит ли ООН, роль России
Вавринка установил новый рекорд на турнирах «Большого шлема»
Засолка сала с кориандром: редкий рецепт для истинных гурманов
Врач опровергла миф о вреде белого хлеба
Появилась информация, на чем ездит по Москве президент Палестины
«Полный доступ»: Трамп раскрыл амбициозные планы на Гренландию
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Новое супероружие и возмездие для Украины: новости СВО на вечер 20 января
Россия

Новое супероружие и возмездие для Украины: новости СВО на вечер 20 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.