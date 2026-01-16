Крабовый салат «Ромашки» — эффектный хит для праздничного стола или вкусного ужина

Крабовый салат «Ромашки» сразу привлекает внимание — выглядит ярко, нарядно и очень по-праздничному. При этом готовится он проще, чем кажется, из доступных ингредиентов. Нежные морепродукты, картофель и яйца отлично сочетаются между собой, а оформление в виде ромашек делает салат настоящим украшением стола. У нас в семье его просят готовить на каждый большой праздник.

Ингредиенты: картофель варёный — 4 шт., яйца варёные — 6 шт., креветки варёные — 200 г, крабовые палочки — 200 г, оливки без косточек — 100 г, майонез — 3 ст. л., сметана — 1 ст. л., соль и перец — по вкусу, укроп и петрушка — для украшения.

Приготовление: картофель и яйца очистите. Картофель и 3 яйца нарежьте мелкими кубиками. Оливки нарежьте кружочками, креветки и крабовые палочки мелко измельчите. Переложите все ингредиенты в глубокую миску, добавьте 2 столовые ложки майонеза, посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Полусферическую форму выстелите пищевой плёнкой и выложите в неё салат, слегка уплотняя. Аккуратно переверните заготовку на плоское блюдо и снимите плёнку. Оставшиеся 3 яйца разрежьте вдоль пополам. Желтки выньте и разомните вилкой — это будут серединки «ромашек». Белки нарежьте полосками и выложите лепестки. Пространство между цветами украсьте мелко нарезанной зеленью.

