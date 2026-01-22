Цены на занятия в российских фитнес-клубах могут стать прозрачнее Депутат Хамитов призвал обязать фитнес-клубы указывать всю стоимость абонементов

Депутат Госдумы Амир Хамитов предложил обязать фитнес-клубы сразу указывать полную стоимость абонементов, пишет LIFE.ru. С соответствующей инициативой он обратился к министру спорта Михаилу Дегтяреву и в Ассоциацию операторов фитнес-индустрии. Парламентарий признался, что часто получает жалобы от россиян, которых завлекают на занятия привлекательными, но нереалистичными ценами.

На практике люди нередко сталкиваются с ситуацией, когда в рекламе указывается привлекательная цена абонемента. Например, от 19–20 тыс. рублей, а фактическая стоимость с обязательными дополнительными платежами в итоге превышает 40 тыс. При этом информация о таких доплатах зачастую становится известна уже при заключении договора, — подчеркнул Хамитов.

Он уточнил, что такая тенденция снижает доверие россиян к рынку фитнес-услуг. По его мнению, впоследствии это может негативно повлиять на вовлеченность людей в регулярные занятия физической культурой.

Ранее президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева заявила, что в 2026 году ожидается рост цен на занятия в тренажерном зале. По ее словам, повышение стоимости, вероятно, не превысит стандартной инфляции. Она добавила, что в прошлые годы цены росли в среднем на 10–11%.