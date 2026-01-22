«ИИ справится лучше»: фитнес-эксперт о спортгаджетах и умных тренировках

По данным Министерства спорта РФ, регулярно физической активностью в стране занимаются более 60% россиян от 3 до 79 лет. Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) фитнес-эксперт Ольга Киселева рассказала в интервью NEWS.ru, какие занятия они предпочитают, как себя мотивировать, как меняется отрасль, полезны ли гаджеты для здоровья, как в сфере применяется ИИ и какие проблемы переживает этот бизнес.

Сколько россиян занимаются сегодня фитнесом

— Какие главные изменения произошли в фитнес-индустрии за последние пять лет? Стали ли фитнес-клубы популярнее? Может быть, появились какие-то тренды на определенные занятия?

— Во-первых, стало больше людей, которые занимаются в фитнес-клубах. С 1990-х до 2018 года объем отрасли вырос с 0 до примерно 1,8%. Это количество людей, занимающихся фитнесом, от общего количества жителей России. С 2021 года, после того как закончилась пандемия коронавируса, динамика роста этого показателя стала очень серьезной. Сейчас он превысил 5%. Это больше 7,5 миллиона человек.

О чем это говорит? О том, что потребитель понял: физкультура и спорт — это не только обязаловка в школе или в институте, а это еще и забота о себе. Многие осознали это, просидев 3–5 месяцев на карантине. Также такая философия часто идет от зумеров, которые очень трепетно относятся к организму, заботятся о своем физическом и ментальном состоянии. Кроме того, сейчас государство активно пропагандирует здоровый образ жизни и занятия спортом.

Еще тренд — за последние 4–5 лет открылось очень много узкоспециализированных спортивных студий. Вы выходите из своего ЖК, а на первом этаже маленькие кабинеты — йога, пилатес, единоборства и так далее. Этот тренд, во-первых, связан опять-таки с зумерами, потому что они хотят платить только за то, что потребляют. И, конечно, в маленьких залах тренер больше внимания уделяет каждому клиенту.

— Что изменилось в индустрии с точки зрения бизнеса?

— Сейчас происходит колоссальное изменение бизнес-модели. Раньше человек платил за фитнес вперед, то есть покупал годовую клубную карту. Это называется классической авансовой моделью. А сейчас фитнес переходит на так называемую подписную, рекуррентную модель. Это помесячное списание определенной суммы денег за пользование услугами, как, например, в онлайн-кинотеатрах.

Сейчас 69% вновь открывающихся клубов работают по подписной модели. Чем она лучше? Она адекватнее запросам потребителя. Люди перестали планировать далеко вперед. Теперь они не готовы отдать наперед 50 тысяч рублей из семейного бюджета. Пандемия, СВО сильно повлияли на потребителя. С другой стороны, зумеры в принципе не готовы платить далеко вперед. Они оплачивают только то, что потребляют. Это другая парадигма потребительского поведения.

При этом бизнесу пришлось перестроить все процессы. Теперь человека нужно прогревать и делать так, чтобы он приходил и платил. И, конечно, это перестроило вообще весь подход к оказанию услуг. «Сломалась» вся система планирования.

«Гаджеты для здоровья — хорошая маркетинговая идея»

— Насколько распространено использование искусственного интеллекта в фитнес-индустрии?

— Это один из трендов, хотя пока не сильно выраженный. Во-первых, ИИ применяют для автоматизации процессов. Любой бизнес стремится к оптимизации расходов. Ключевые расходы фитнес-индустрии — это оплата труда. Появляются автоматические системы прохода — по браслету, например, а на ресепшене не стоит по пять человек.

Появляются виртуальные тренеры. Также некоторые групповые тренировки сейчас включают в себя соревновательный элемент, геймификацию. Например, сайклинг. У людей есть браслеты, которые подключены к экранам. Они тренируются, а на экран выведены все их показатели (пульс, скорость и так далее), а в конце на основе этих данных ИИ составляет рейтинг. Это триггерит клиента, людям прикольно так тренироваться.

Тем не менее тренд на использование ИИ есть, но пока люди больше доверяют персональному тренеру. Хотя, я должна признать, нейросеть сейчас напишет вам программу питания или тренировок лучше, чем какой-нибудь тренер.

— Что вы думаете о фитнес-часах? Приносят ли они реальную пользу?

— Сложно сказать. Мне кажется, умные часы, как и многие гаджеты для здоровья, — это хорошая маркетинговая идея, потому что они концентрируют внимание человека. Если у него там показано количество шагов, которые он прошел, сожженные калории, результаты сердечных сокращений или еще что-то такое, то появляется ощущение контроля собственной жизни, здоровья. Поэтому от этого гаджета трудно отказаться. И он тебя мотивирует: выпей воды, ты не прошел положенные 10 тысяч шагов. Мне кажется, тут дело не столько в объективности информации о состоянии организма человека, сколько в том, что это прикольный механизм мотивации следить за собой.

— А другие гаджеты для здоровья? Например, умные весы или анализаторы тела?

— Иногда это хорошие научные разработки, а иногда — просто маркетинговые устройства. Бывает по-разному. Если с помощью этих аппаратов вы отслеживаете динамику, например сравниваете результаты скрининга по приходе в клуб и спустя три месяца тренировок, и есть прогресс, почему нет?

Сейчас еще есть умные зеркала. Вы приседаете, жмете или еще что-нибудь делаете, а оно корректирует траекторию движения руки или ноги, показывает прямо на экране. Полезный гаджет, но их пока мало.

«Раньше фитнес продавался через кубики пресса, а теперь — через релакс»

— Продолжают ли пользоваться популярностью онлайн-тренировки, тренд на которые появился в период пандемии?

— И да и нет. Огромный рост онлайн-тренировок в пандемию — это была попытка индустрии, с одной стороны, не бросать своих клиентов, а с другой — удержать их интерес к продукту. Сейчас же те клубы, которые создавали огромное количество онлайн-тренировок, оставили примерно 1% от их общего числа.

В 2020 году у нас была иллюзия, что фитнес переходит на новый этап, на гибридный формат. Но все-таки похоже, что нет. Во-первых, для онлайн-занятий нужна огромная воля потребителя — надо же как-то заставить себя заниматься дома. Мотивация через экран гораздо слабее, чем от живого тренера. Но тем не менее онлайн-тренировки остаются в качестве поддерживающих, когда человек улетает в командировку, в отпуск и так далее.

— Почему, по вашему мнению, сейчас настолько популярными стали занятия йогой и пилатесом?

— Сейчас общий тренд на восстановление, поддержание организма, на релакс, а не на тренировки на износ, как раньше. Быстрее, выше, сильнее теперь не работает. Раньше даже визуально фитнес продавался через кубики пресса, накачанные ягодицы, бицепсы. А сейчас в рекламе чаще ЗОЖ, правильное питание, здоровый сон. В этот концепт очень хорошо вписываются йога, пилатес, стретчинг — все, что касается медитативных практик, осознанного сохранения здоровья.

«Налоги — священная корова»

— Как, по вашему мнению, будет меняться цена на абонементы в будущем?

— Инфляцию никто не отменял. Прошлые годы цена росла на 10–11% в год в рамках стандартной инфляции. И она продолжит расти. Но из года в год сильно уменьшается маржинальность, то есть прибыльность фитнес-клубов. По опросным данным, она падает на 2% в год. Сейчас она в районе 14% по чистой прибыли.

— Получается, скоро фитнес-клубы начнут закрываться, потому что станут нерентабельными?

— Сложный вопрос. Фитнес-клуб — это бизнес, сильно связанный с человеческим фактором. Все очень сильно зависит от инвесторов. Как бы они ни хотели нести спорт в массы, клубы не могут работать в минус. Конечно, мы будем держаться до последнего. Даже 2% — все-таки прибыль. Тем не менее есть такая нехорошая тенденция.

На самом деле из этой ситуации есть выход. Нужно, чтобы государство рассматривало фитнес-индустрию как социально значимый бизнес, который поддерживает здоровье граждан и вносит в ВВП свой неизмеримый в деньгах вклад. На самом деле во многих странах такая поддержка фитнес-индустрии есть. Если бы государство помогало дотациями, например на аренду, нам было бы проще развиваться.

«Фитнес-клубы не заинтересованы в том, чтобы клиенты покалечились»

— Занятия фитнесом подходят всем людям или есть какие-то ограничения? Как вы считаете, занятия с «железом» приносят больше пользы или вреда? Известно ведь много случаев, когда люди получали серьезные травмы.

— Если, допустим, лечить зубы у неквалифицированного врача где-нибудь в подвале, наверное, можно потерять часть зубов. Вообще, фитнес-клубы совсем не заинтересованы в том, чтобы вы поломались в зале. Вы тогда либо подадите в суд, либо всем расскажете, что мы плохие. Поэтому нам важно, чтобы вы ушли здоровым и с хорошим настроем и пришли к нам снова. Это же бизнес.

Конечно, люди порой травмируются. Чтобы этого избежать, можно подойти к дежурному тренеру и совершенно бесплатно спросить, правильно ли вы выполняете упражнение. Не стесняйтесь задавать вопросы персоналу. Или можно, например, купить несколько вводных тренировок с персональным тренером, чтобы вам поставили технику. Если хотите ходить на групповые программы, запишитесь на тренировки для новичков, чтобы адаптироваться, осмотреться. Не надо сразу идти на занятия для продвинутых. Тогда вероятность травмироваться уменьшается в разы. Ну и перед началом занятий надо проконсультироваться с врачом.

— Какие правила нужно соблюдать, чтобы не нанести вред организму во время занятий? Есть ли универсальные упражнения, полезные для всех?

— Во-первых, это работа с собственным весом. Не берите свободный вес, не работайте на тренажерах. Если опасаетесь, что техника упражнений у вас недостаточная, ходите на групповые программы. Там как минимум всегда есть тренер, который вам покажет, как правильно все делать.

Сходите в бассейн, он вам точно не навредит, даже если техника плавания у вас неправильная. А еще можно заниматься пилатесом, растяжкой, йогой без специального оборудования. Это всегда очень-очень полезно.

«Нужно включить жесткую дисциплину»

— Многие люди покупают абонементы на год, занимаются 1–3 месяца, а потом бросают. Почему? Как мотивировать себя на регулярные занятия спортом?

— Надо расставлять приоритеты. Первые несколько недель нужна жесткая дисциплина. Если взять себя в руки и ходить пару-тройку недель, вы точно почувствуете, что вашему организму стало очень хорошо. Потом, конечно, начинается — работа, усталость, с друзьями хочется встретиться и прочее. Но в этот момент опять же нужно включить дисциплину.

Еще можно замотивировать себя чем-то материальным. Например, нет тренировки — нет бокала вина в пятницу. Или чем-то другим, что вы любите. В итоге, когда подсаживаешься на эндорфины от спорта, без этого жить уже не можешь.

— Бывают и обратные случаи, когда человек слишком увлекается занятиями, начинает маниакально считать калории, тренироваться «до потери пульса». Что делать в таком случае?

— Во-первых, если вы слишком долго занимаетесь, кто-то из персонала фитнес-клуба вам точно об этом скажет, напомнит, что нужно восстанавливаться, иначе результативность такого процесса будет очень низкой. Во-вторых, мне кажется, в таком случае стоит обратиться к психологу.

