Устали от однообразных занятий в спортзале? Новый тренд в фитнесе — это осознанный подход к повседневной активности. Сжигать калории при домашней работе — не миф, а реальный инструмент для поддержания формы. Разберемся, как извлечь из этого максимум пользы. Все подробности — в материале NEWS.ru.

Как считать расход калорий при домашней работе?

Как посчитать, сколько калорий сжигает организм при уборке? Для начала расскажем, от чего зависит эффективность своеобразной домашней тренировки.

Вид активности: мытье полов внаклон задействует больше мышц и энергии, чем глажка белья.

Интенсивность: быстрая, энергичная уборка по эффективности может соперничать с легкой кардиотренировкой.

Ваш вес: чем больше масса тела, тем выше расход калорий при одном и том же действии.

Рейтинг домашних дел по расходу калорий: замените уборкой фитнес Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как считать калории от рутины

Способ 1. Для тех, кто любит простоту (использование гаджетов)

Фитнес-трекеры и смарт-часы — ваши лучшие помощники. Современные устройства автоматически распознают активность (ходьба, бег, езда на велосипеде), а многие имеют в базе данных и такие опции, как «уборка» или «работа в саду». Они учитывают ваши персональные данные и пульс, давая достаточно точную оценку.

Мобильные приложения для подсчета калорий часто имеют обширные базы данных, где можно найти сотни видов бытовой деятельности.

Способ 2. Для любителей точности (математический расчет)

Как еще посчитать, сколько калорий сжигает организм, когда мы занимаемся домашними делами? Здесь на помощь придет MET (метаболический эквивалент) — коэффициент, показывающий интенсивность нагрузки по сравнению с состоянием покоя.

Формула: калории = MET × вес (кг) × время (часы).

Показатели MET для популярных домашних дел:

Легкая уборка (пылесос, раскладывание вещей): MET ≈ 2,5–3,0.

Мытье посуды, готовка: MET ≈ 2,0–2,5.

Мытье полов, окон (активное): MET ≈ 3,5–4,5.

Работа в саду (прополка, посадка растений): MET ≈ 4,0–5,0.

Перестановка мебели, ремонт: MET ≈ 6,0–8,0.

Пример расчета

Вы весите 70 кг и потратили 1,5 часа на генеральную уборку (MET ≈ 4,0).

Расход = 4,0 × 70 кг × 1,5 ч = 420 ккал. Это эквивалентно полноценной кардиосессии!

Сколько калорий сжигает организм Фото: Shutterstock/FOTODOM

Топ чемпионов: мытье полов, окон и генеральная уборка

С этими данными вам будет проще планировать свою «невидимую» тренировку. Расчет приведен для человека весом около 70–75 кг — это средний показатель, который позволяет ориентироваться в цифрах. Если ваш вес больше, расход будет выше, если меньше — чуть ниже. Сколько калорий сжигает организм, когда мы занимаемся домашней рутиной, — читайте дальше!

Безоговорочным чемпионом по борьбе с калориями считается активная уборка. Мытье окон уверенно держит первое место — за час этого труда организм расходует 280 килокалорий. Немного отстают чистка сантехники (275 ккал/час) и приведение в порядок зеркал и стекол (265 ккал/час). Это сопоставимо с интенсивной кардиотренировкой.

К более привычным делам организм адаптирован лучше, но и они небесполезны. Час чистки ковров пылесосом или общей работы по дому обойдется вам более чем в 200 ккал. Влажная уборка полов скромнее — 130 ккал/час, а вытирание пыли является наименее затратным в этой категории (80 ккал/час).

Приготовление ужина (75 ккал/час) — лишь разминка. Настоящая нагрузка начинается после: мытье поверхностей, борьба с духовым шкафом или загрузка посудомоечной машины сжигают около 150 ккал всего за полчаса.

Процесс стирки, включая развешивание белья, — это 186 ккал за 30 минут. Складывание вещей отнимет еще 145 ккал, а глажка, в зависимости от интенсивности, может сжечь до 180 ккал за час.

Какая работа сжигает калории Фото: Shutterstock/FOTODOM

Активная глажка и ручная стирка: неожиданная польза

Час активной глажки (когда вы не просто стоите на месте, а постоянно двигаетесь, наклоняетесь за очередной вещью, перекладываете белье) может сжечь 150–200 ккал. Для сравнения: это эквивалентно получасу быстрой ходьбы или 20 минутам езды на велосипеде.

Глажка — это не только монотонное движение рукой. В процессе задействованы ключевые группы мышц — рук и плечевого пояса, кора и ног. Чтобы нагрузка была симметричной, периодически меняйте руку, в которой держите утюг. Организм сжигает калории, а еще параллельно вы работаете над осанкой, если стараетесь держать спину прямой.

Расход энергии при ручной стирке существенно выше — около 200–250 ккал/час. Почему это кардио? Активные движения, постоянные наклоны к тазу и усилия при отжиме белья значительно повышают частоту пульса. Это делает процесс полноценной кардиотренировкой низкой интенсивности, полезной для сердца и сосудов.

Приготовление еды и перестановка мебели

Как готовка помогает сжигать калории организму? Час, проведенный у плиты, — это далеко не пассивное ожидание. Постоянное стояние, наклоны за ингредиентами из нижних шкафов, приседания у духовки — все это укрепляет нижнюю часть тела и мышцы-стабилизаторы. Нарезка продуктов (особенно твердых овощей), помешивание в тяжелой кастрюле, взбивание — это отличная функциональная нагрузка на верхний плечевой пояс, сравнимая с упражнениями с малыми весами. Когда нужно успеть следить за несколькими сковородками одновременно, пульс закономерно повышается, превращая процесс в легкую кардиосессию.

Как сжечь калории Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сколько калорий сжигает организм при перестановке мебели? Расход здесь очень существенный — 250–400 ккал/час и даже выше. Перемещение дивана, шкафа, стола — это аналог упражнений с отягощениями. Поднимая тумбу или стул, вы выполняете чистейшую становую тягу — одно из лучших упражнений для ног, ягодиц и спины. Толкая диван, вы задействуете мышцы груди, плеч и трицепсы. В процессе участвуют практически все мышечные группы, включая мышцы кора, которые стабилизируют тело.

Как сделать уборку еще более эффективной для похудения

NEWS.ru рассказал, сколько калорий сжигает организм, когда мы занимаемся домашними делами. Но как повысить эффективность похудения?

Если вы вспотели и участился пульс — вы на правильном пути. Это значит, что интенсивность достаточна для сжигания калорий. Включите музыку и двигайтесь в такт, совмещайте дела (например, приседания, пока греется еда). Это увеличит MET.

Главная ошибка — «наградить» себя за уборку пирожным. Помните: кусок торта может «перечеркнуть» все ваши домашние усилия. Используйте гаджет для примерной оценки того, сколько калорий сжигает организм.

Чистота в доме и бонус в виде сожженных калорий — отличная мотивация для любой хозяйки или хозяина. И не забывайте о других активностях! Удачи вам!