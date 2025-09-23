Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 20:02

Рецепт от скуки: кабачковая икра с грибами — вкус отменный

Устали от обычной кабачковой икры? Предлагаем приготовить любимое многими блюдо, добавив грибочки.

Ингредиенты: кабачки очищенные — 1,5 кг, шампиньоны — 500 г, 3 луковицы, 2 моркови, томатная паста — 3 ст. л., 3 зубчика чеснока, подсолнечное масло — 100 мл, соль — 1,5 ст. л., сахар-песок — 1 ст. л., уксус столовый 9% — 2 ст. л., черный молотый перец — по вкусу, 2 лавровых листа.

Кабачковая икра с грибами готовится так: режем кубиками главный ингредиент, пассеруем полукольца лука до прозрачности и добавляем тертую морковь. Через 7 минут бросаем туда грибные пластинки и жарим, пока не уйдет вся влага. Добавьте кабачки, тушите под крышкой 15 минут.

Введите в будущую кабачковую икру томатную пасту, соль, сахар, перец. Томите под крышкой 35 минут, за 5 минут до готовности добавьте лаврушку, а потом уберите.

Превратите массу в пюре блендером и добавьте прессованный чеснок и уксус. Прогрейте 3 минуты и разложите кабачковую икру с грибами в чистые банки. Укупорьте и заверните в покрывало на сутки.

Алина Ясинская
А. Ясинская
