18 сентября 2025 в 19:09

Какие продукты едят в сентябре: для чего нужна облепиха организму

Это лучшая инвестиция в иммунитет! О чем мы? Мы про самую осеннюю ягоду — облепиху.

Польза облепихи

Эта ягода максимально насыщена витаминами: витамина С в ней больше, чем в лимоне. Это ваша природная «прививка» от осенних простуд. Ударная доза витаминов подготовит иммунную систему к сезону гриппа и ОРВИ.

Простой рецепт из облепихи для иммунитета

Понадобятся: облепиха — 200 г, мед натуральный — 100 г, корень имбиря — 20 г, лимон — ½ плода (опционально).

Ягоду пюрируем с помощью блендера, очищенный корень имбиря трем на терке и режем цитрус. Все ингредиенты смешиваем в одной посуде и добавляем мед.

Ранее NEWS.ru писал, как готовить томатную пасту на зиму.

общество
рецепты
кулинария
здоровье
Алина Ясинская
А. Ясинская
