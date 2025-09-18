Какие продукты едят в сентябре: для чего нужна облепиха организму

Это лучшая инвестиция в иммунитет! О чем мы? Мы про самую осеннюю ягоду — облепиху.
Польза облепихи
Эта ягода максимально насыщена витаминами: витамина С в ней больше, чем в лимоне. Это ваша природная «прививка» от осенних простуд. Ударная доза витаминов подготовит иммунную систему к сезону гриппа и ОРВИ.
Простой рецепт из облепихи для иммунитета
Понадобятся: облепиха — 200 г, мед натуральный — 100 г, корень имбиря — 20 г, лимон — ½ плода (опционально).
Ягоду пюрируем с помощью блендера, очищенный корень имбиря трем на терке и режем цитрус. Все ингредиенты смешиваем в одной посуде и добавляем мед.
Ранее NEWS.ru писал, как готовить томатную пасту на зиму.