12 сентября 2025 в 05:59

Проверенный годами рецепт: домашняя томатная паста на зиму

Если готовить домашнюю томатную пасту на зиму по этому рецепту, то получается очень вкусный и насыщенный соус. Подробнее — на NEWS.ru.

Нужны: помидоры сорта «сливки» — 5 кг, соль — 1–2 ч. л., сахарный песок — 1–2 ч. л., масло растительное — 2–3 ст. л.

По рецепту томатная паста на зиму готовится так: убираем из помидоров плодоножки, режем на дольки и варим в широкой посуде 20–30 минут до полного размягчения. Охладите смесь до комнатной температуры и протрите через металлическое сито. Должно получиться однородное пюре.

Верните его в прежнюю емкость, добавьте остальные ингредиенты и варите домашнюю томатную пасту на маленьком огне 2–3 часа, постоянно помешивая. Горячий соус разлейте по чистым банкам и залейте маслом.

