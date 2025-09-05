Покупаем сыр и орехи: как вкусно запечь свеклу в духовке

Хотите запечь свеклу в фольге, но не знаете как? NEWS.ru предлагает вкусный рецепт!

Основа: свекла — 2 корнеплода, сыр горгонзола — 40–50 граммов, ядро грецкого ореха — 2 столовые ложки, мед цветочный — 2 чайные ложки, чеснок молодой — 1 долька, тимьян свежий — 3 веточки, масло сливочное — 20 граммов, соль, перец, мускат — по щепотке. Для цитрусового крема: сметана деревенская — 3 столовые ложки, апельсин — цедра (1/2 ч. л.) и фреш (1 ст. л.).

Запеченная свекла целиком в фольге готовится так: моем ее щеткой, слегка смазываем поверхность маслом, кладем веточку тимьяна, плотно заворачиваем в двойной слой фольги.

Томить свеклу в духовке в фольге на решетке 50–60 минут. На сухой сковороде обжарить дробленые орехи, добавить масло, пропущенный через пресс чеснок, прогреть 30 секунд. Ввести мед, мускат, приправы. Снять с огня после загустения.

Горячую свеклу достаем из фольги, снимаем кожицу, режем произвольно. Украшаем овощи орешками, сыром и тимьяном. Цедру апельсина смешать со сметаной и свежевыжатым соком. И все!

