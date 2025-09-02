“Персиковый бланш”: готовим самые вкусные маринованные помидоры

NEWS.ru рассказывает, как приготовить самые вкусные маринованные помидоры на зиму. Просто добавьте персика! Подробности — в материале.

Нужны: томаты сорта «индиго роуз» — 400 г, персики — 150 г, сироп вербены — 30 мл, уксус белый бальзамический — 50 мл, мед липовый — 25 г, соль — 10 г, минералка — 350 мл, перец розовый горошком — 5 шт., соцветия лаванды — 3 шт., цедра лайма — с ½ плода.

Маринованные помидоры на зиму готовятся так: сделайте микронадрез у плодоножки томатов, нарежьте дольками персики без косточек. На дно чистой банки уложите соцветия лаванды, розовый перец, цедру лайма. Вертикально разместите томаты, переслаивая персиковыми пластинками.

Растворите в подогретой минеральной воде мед и соль. Снимите с огня, влейте сироп вербены и белый бальзамико, перемешайте. Залейте томаты маринадом температурой не выше 70 °C. Накройте крышкой. Пастеризуйте при 80 °C 8 минут на водяной бане.

Укупорьте маринованные помидоры на зиму вакуумной крышкой. Переверните на решетку. Оставьте при комнатной температуре на 36 часов.

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт баклажанной икры с фундуком.