17 сентября 2025 в 19:54

Лучший рецепт: готовим маринованные лисички на зиму

Лучший рецепт: готовим маринованные лисички на зиму Лучший рецепт: готовим маринованные лисички на зиму Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

NEWS.ru предлагает замариновать лисички на зиму вместе! Традиционный рецепт — у нас в материале.

Вам понадобятся свежие лисички — 2 кг, вода — 1 л, соль — 2 ст. л., сахар-песок — 1 ст. л., уксус столовый 9% — 100 мл, луковица — 1 шт., чеснок — 4-5 зубков, лаврушка — 3-4 листа, перец черный горошком — 10–12 шт., гвоздика душистая — 3-4 бутона, соцветия укропа — 2-3 шт.

Маринованные лисички на зиму готовятся так: промойте и очистите грибы, бросьте их в кипящую подсоленную воду (1 ст. л. соли). Варите 20 минут, удаляя пенку. Откиньте на дуршлаг, ополосните холодной водой.

В емкость с 1 литром воды добавьте оставшуюся соль, сахар, нарезанный кольцами лук, пряности и 2 чесночных зубчика. Прокипятите 7 минут и введите уксус. Отваренные грибы отправьте в кипящий маринад. Томите на среднем огне 18–20 минут.

Подготовьте чистые банки для маринованных лисичек на зиму. На дно положите оставшийся чеснок, потом грибы. Укупорьте и переверните банки на крышки, накройте теплым покрывалом на 36 часов.

Ранее NEWS.ru рассказывал, как сделать заготовку для борща на зиму.

общество
кулинария
рецепты
грибы
Алина Ясинская
А. Ясинская
