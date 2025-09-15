Гарантия вкуса: делаем заготовку для борща на зиму — классический рецепт

Предлагаем приготовить заготовку для борща вместе с NEWS.ru! Публикуем проверенный рецепт. Подробности — в материале.

Ингредиенты: свекла столовая — 2 кг, морковь — 1 кг, луковица — 1 шт., перец болгарский — 500 г, томаты мясистые — 1 кг, капуста белокочанная — 1 кг. Также нужен уксус столовый 9% — 100 мл, соль — 2 ст. л., сахар — 100 г, подсолнечное масло — 200 мл, лаврушка — 4–5 листов, черный перец горошком — 10–12 шт.

Чтобы приготовить заготовку для борща на зиму, натрите свеклу и морковку, лук и перец нарежьте кубиком 5 × 5 мм. Капусту нашинкуйте полосками шириной 3–4 мм, томаты превратите в пюре.

В разогретом казане пассеруйте лук 5 минут, добавьте морковь, готовьте 5 минут. Введите свеклу и перец, тушите под крышкой 10 минут. Добавьте томатное пюре, соль, сахар, лавровые листья и перец. Томите на медленном огне 20 минут без крышки.

Добавьте нашинкованную капусту. Томите 25 минут, влейте уксус, прогрейте массу 5 минут. Расфасуйте заготовку для борща на зиму по чистым банкам, укупорьте, переверните вверх дном и накройте теплым покрывалом на 24 часа.

