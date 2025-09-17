Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 23:23

Будьте мудрее: делаем заготовку для супа на зиму — рецепт внутри

Будьте мудрее: делаем заготовку для супа на зиму — рецепт внутри

Предлагаем рецепт ароматной основы для супов. Подробности — на NEWS.ru.

Ингредиенты: морковь — 1 кг, репчатый лук — 1 кг, красный болгарский перец — 650 г, корень петрушки белой — 150 г, зелень петрушки кудрявой — 50 г, томатная паста — 150 г, растительное масло — 150 мл, соль — 1 ст. л., сахар-песок — 1 ст. л., уксус столовый 9% — 50 мл, перец черный — 10 горошин, лаврушка — 3 шт.

Заготовка для супа готовится так: морковь и корень петрушки измельчите на терке. Луковицу и перец превратите в мелкие кубики, зелень мелко порубите ножом.

На сковороде обжарьте лук с морковкой, примерно 8–10 минут. Введите болгарский перец, готовьте 5–6 минут. Положите томатную пасту, обжаривайте 4 минуты. Влейте 100 мл фильтрованной воды, всыпьте специи, сахар и соль. Томите под крышкой четверть часа на самом маленьком огне.

В заготовку для супа на зиму отправьте зелень, добавьте уксус, подержите на плите еще 3 минуты. Разложите горячую массу в банки, укупорьте, поставьте вверх дном и накройте пледом на сутки.

Ранее NEWS.ru давал рецепт узбекского плова.

