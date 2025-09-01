Йога и пилатес: в чем разница и что полезнее?

Кажется, что йога и пилатес ничем не отличаются. Ни там, ни там нет силовых упражнений и кардионагрузок. Во всех занятиях нет места спешке — все выполняется в достаточно медленном спокойном темпе. Но на самом деле в них есть кардинальные отличия. Это мы и обсудим в сегодняшнем материале. Все подробности — в нашем материале от NEWS.ru.

Сходства йоги и пилатеса

В чем разница пилатеса и йоги? Об этом мы поговорим с вами более подробно чуть позже. Сначала узнаем, в чем же они схожи. Во-первых, акцент и там, и там делается на дыхании, на ощущении внутренней силы. Во-вторых, оба направления подразумевают развитие растяжки, гибкости. Также пилатес и йога помогают расслабиться не только мышцам, но и психике.

В-третьих, и там, и там поддерживается медленный темп, нет прыжков, бега, чересчур активных движений. В-четвертых, йогой и пилатесом можно заниматься везде: дома, в тренажерном зале, в парке или даже в лесу, на сапах (что сейчас очень популярно). В общем, где вам заблагорассудится.

Основные отличия йоги и пилатеса

Занятия йогой и пилатесом, как мы уже отметили выше, отличаются. Начнем с истории. Первое направление начало развиваться еще до нашей эры — в III веке. Второе направление появилось в начале ХХ века.

Йога все-таки считается духовной практикой, а пилатес — физической активностью. Во втором случае вы больше сосредотачиваетесь на том, чтобы сделать мышцы спины более крепкими, а осанку — ровной, как у балерины. Його-спортсмены и йоги выполняют асаны (определенные позы), входят в медитативные состояния, дышат по определенной технике и по желанию читают мантры для успокоения. В пилатесе же вы просто делаете физические упражнения. Здесь есть также акцент на дыхании, но это принято называть гимнастикой.

В чем отличие йоги и пилатеса? Занимаясь духовной практикой, можно достичь гармонии в душе, укрепить ментальное здоровье, освободиться от психологических зажимов и травм. А пилатес полезен для тех людей, кто перенес травмы, страдает от болезней опорно-двигательного аппарата. Если вы только начинаете свой спортивный путь и погружаетесь в фитнес-тему, то, возможно, вам подойдет это направление. В нем нет сильных физических нагрузок.

Йога vs пилатес: что лучше для здоровья и похудения? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Еще в йоге и пилатесе разные техники дыхания: на первых занятиях вы самостоятельно или с преподавателем изучаете, как правильно дышать в том или ином упражнении. В пилатесе нужно жестко контролировать дыхание: вдох и выдох строго через нос.

Отличие йоги от пилатеса в том, что в ней вы больше находитесь в статике. Многие асаны выполняются стоя, это нагрузка, направленная на раскрытие суставов, улучшение гибкости позвоночника и развитие выносливости тела.

В пилатесе большинство упражнений делаются сидя. Основной акцент на том, чтобы укрепить мышцы пресса и спины. Йогу рекомендуют делать утром, а пилатес — вечером. Духовными практиками лучше начать заниматься под контролем тренера. А вот техники пилатеса вы можете освоить в домашних условиях самостоятельно. Но помните, что перед началом любых тренировок следует получить консультацию врача.

Польза йоги для психики и тела

Какая польза от йоги? Во-первых, она помогает снизить уровень стресса, уменьшая выработку гормона кортизола и успокаивая дыхание. Во-вторых, регулярная практика способствует повышению концентрации и способности фокусироваться, что полезно в работе и учебе. В-третьих, сочетание дыхательных практик (пранаям) и медитации помогает расслабить ум и достичь внутреннего баланса. Еще одна польза йоги для здоровья — повышение осознанности собственного тела и улучшение способности принимать решения.

Йога улучшает работу брюшного пресса, диафрагмы и других внутренних органов, способствуя лучшему пищеварению. Благодаря активации кровообращения и снижению тревожности йога может способствовать росту уровня иммуноглобулинов, говорят ученые.

Какие противопоказания для занятий йогой? Опасно заниматься йогой при поражении головного и спинного мозга, артрите, проблемах с сердечно-сосудистой системой и других болезнях и недомоганиях. Свое состояние и готовность к занятиям стоит заранее обсудить с врачом.

Отличия йоги и пилатеса Фото: Shutterstock/FOTODOM

Виды йоги

Давайте расскажем, какие виды йоги бывают. Их шесть: хатха-йога, аштанга-виньяса-йога, йога Айенгара, шивананда, кундалини, крийя-йога.

Первая из них направлена в первую очередь на развитие гибкости, повышение физических сил, выносливости. Вы будете выполнять пранаямы (специальные дыхательные упражнения). Те, кто занимаются хатхой-йогой, замечают, что могут лучше контролировать мысли, не концентрируясь на бесполезных и тревожных.

Аштанга-виньяса более динамична. Вы выполняете асаны не отдельно, а в комплексе. Это называется виньясы. При должном внимании к практике можно похудеть.

Йога Айенгара является разновидностью хатхи-йоги. Здесь вам понадобятся одеяла, стулья, кирпичи, ремни.

Шивананда — база в индийской йоге. Если хотите прикоснуться к культуре, где зародилось это направление, то выбирайте этот вид йоги. Те, кто ею занимается, выполняют не только упражнения, уделяют внимание дыхательным практикам и расслаблению, но и питанию, изучению священных писаний и медитаций. В кундалини поют также мантры. В шивананде идет кропотливая работа с гормональной системой. В этом виде йоги соблюдается цикличность, называемая крийя.

Крийя-йога похожа на хатху-йогу, но здесь еще совершаются мудры (символические, ритуальные жесты и позы рук) и бандхи (сокращения определенных групп мышц).

Польза йоги для организма Фото: Shutterstock/FOTODOM

Преимущества пилатеса для осанки и мышц

Эту методику разработал немецкий спортивный специалист Йозеф Пилатес, в честь которого и назвали этот вид фитнеса. Сначала комплекс применяли, чтобы помочь солдатам после войны, но потом пилатес пошел в массы.

Для занятий Пилатес разработал несколько принципов: концентрация, центрирование, контроль, дыхание, точность и плавность. Польза пилатеса в том, что, занимаясь им, вы укрепляете глубокие мышцы кора (живота, спины, таза). Это стабилизирует позвоночник, улучшает его гибкость и корректирует нарушения осанки, такие как сколиоз и кифоз. Если вы выберете пилатес, то почувствует, как начнете задействовать редко используемые мышцы. Также улучшается координация, баланс и гибкость суставов, что снижает риск травм и устраняет боли в спине и суставах.

В пилатесе нет спешки, движения плавные и мягкие. Здесь важно не количество, а качество упражнений. Избегайте на занятиях перенапряжения, это одна из главных целей в пилатесе.

Врачи предупреждают, что пилатес, который практически не имеет ограничений и противопоказаний, все же является спортивной практикой не для всех. Им нельзя заниматься людям с переломами, обострением грыжи позвоночника. Также не следует практиковать пилатес пациентам, которые находятся на восстановлении после операций.

Что выбрать для похудения и гибкости?

Теперь мы понимаем, чем отличаются йога и пилатес. Но что будет эффективнее при похудении? Какой вид физической активности поможет быстрее добиться гибкости тела?

Если хотите сбросить лишние килограммы, то выбирайте пилатес, так как он более динамичен и эффективен для сжигания калорий и укрепления мышц, особенно корпуса. Для достижения гибкости и духовного равновесия лучше всего подойдет йога. В ней фокус на статичные позы, баланс и снижение стресса.

Наибольший эффект вы достигнете, если решите сочетать йогу и пилатес. Одновременно вы сможете укреплять свое физическое и ментальное здоровье. Но есть также и стретчинг. В чем же его особенность? Эта программа предполагает более динамические упражнения, целью которых является растяжка мышц. Им можно заниматься как отдельно, так и в группе с йогой и пилатесом.

Йога для похудения Фото: Shutterstock/FOTODOM

Одежда для занятия спортом и йогой

Одежда для йоги и пилатеса должна быть удобной. Точно не берите для занятий корректирующее белье и другую сковывающую одежду. Слишком свободные вещи также могут вызвать неудобства на тренировках и практиках. Откажитесь от молний, декоративных деталей, чтобы они вам не мешали. Если говорить о фасонах, то заниматься будет намного удобнее в одежде, которая полностью повторяет очертания фигуры. Не стесняйтесь, ведь важен ваш комфорт!

Второй критерий по выбору одежды — она должна быть дышащей, выполненной из натуральных материалов. Чтобы не было неприятных ощущений на коже, чтобы тело не перегревалось, покупайте одежду, которая будет хорошо впитывать пот. Одежда для занятий должна быть высококачественной, износостойкой, чтобы не жалеть о потраченных деньгах.

Практикующие йогу и пилатес обычно выбирают одежду натуральных цветов, ведь эти два направления близки к природе. Спокойные оттенки не забирают внимание на себя и дают ощущение гармонии.

Вам будет более комфортно на занятиях, если последуете нашим рекомендациям. Надеемся, что NEWS.ru ответил на интересующие вас вопросы. Теперь вы знаете, в чем отличия пилатеса и йоги. Осталось определиться с направлением и внедрить практики в свою повседневную жизнь. Удачи вам!