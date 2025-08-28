Обожжет язык: хреновина на зиму «Огненный самурай» — рецепт внутри

NEWS.ru нашел для вас рецепт самой острой хреновины на зиму. Готовим «Огненного самурая» с хурмой и пастой васаби!

Нужно: 350 г корня хрена, 1 кг мясистых помидоров сорта «рома», 150 г чесночка, 4 хурмы королек, 4 ч. л. пасты васаби, 50 мл классического соевого соуса, 35 мл рисового уксуса, 45 г имбирного корня, 2 ст. л. нерафинированного кунжутного масла, 3 ч. л. тростникового сахара.

Как готовить эту хреновину на зиму: бланшированные помидоры без кожицы пюрируем блендером. Корень хрена, чесночные дольки и очищенный имбирь натереть мелко на терке. Хурму без косточек и кожицы размять толкушкой.

Соединить все компоненты в керамической емкости, добавить васаби, соевый соус, рисовый уксус, кунжутное масло и сахар. Выдержать хреновину на зиму под пищевой пленкой 60 минут. Расфасовать по чистым банкам, герметично укупорить.

Ранее NEWS.ru писал, как приготовить кабачковую икру с анчоусами. Будет очень вкусно!