День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 12:35

Обожжет язык: хреновина на зиму «Огненный самурай» — рецепт внутри

Обожжет язык: хреновина на зиму «Огненный самурай» — рецепт внутри Обожжет язык: хреновина на зиму «Огненный самурай» — рецепт внутри Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

NEWS.ru нашел для вас рецепт самой острой хреновины на зиму. Готовим «Огненного самурая» с хурмой и пастой васаби!

Нужно: 350 г корня хрена, 1 кг мясистых помидоров сорта «рома», 150 г чесночка, 4 хурмы королек, 4 ч. л. пасты васаби, 50 мл классического соевого соуса, 35 мл рисового уксуса, 45 г имбирного корня, 2 ст. л. нерафинированного кунжутного масла, 3 ч. л. тростникового сахара.

Как готовить эту хреновину на зиму: бланшированные помидоры без кожицы пюрируем блендером. Корень хрена, чесночные дольки и очищенный имбирь натереть мелко на терке. Хурму без косточек и кожицы размять толкушкой.

Соединить все компоненты в керамической емкости, добавить васаби, соевый соус, рисовый уксус, кунжутное масло и сахар. Выдержать хреновину на зиму под пищевой пленкой 60 минут. Расфасовать по чистым банкам, герметично укупорить.

Ранее NEWS.ru писал, как приготовить кабачковую икру с анчоусами. Будет очень вкусно!

общество
кулинария
рецепты
домашние заготовки
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бразилия показала своих участников на «Интервидении»
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 28 августа, фото, видео
Энергетик объяснил, почему даже восстановление не поможет запустить «СП»
«Гадость американская»: Лукашенко пригрозил бывшим ресторанам McDonald’s
Лукашенко признался, почему правит авторитарно
Песков раскрыл, с кем встретится Путин 28 августа
Директора «России сегодня» похоронили на Троекуровском кладбище
В Кабардино-Балкарии камнепад унес жизнь известного альпиниста
Школа в Петербурге заплатит родителям ученика за инцидент на перемене
Садовод дала советы, как лучше хранить домашние закрутки
В Кремле объяснили, как относятся к западному фильму о жизни Путина
В Кремле высказались о расследовании подрывов «Северных потоков»
«Огромный заряд»: военэксперт о мощных ударах России по объектам ВСУ
«Утка»: Песков о полетах российских разведдронов над Германией
Кириленко раскрыл, как повлияет на Россию пропуск Евробаскета-2025
Энергетик ответил, возможно ли восстановить «Северные потоки»
Раскрыта причина, из-за которой Орбакайте не может выступать в России
В Кремле подтвердили стабильность российского рынка топлива
Песков высказался о договоренностях по воздушному перемирию с Украиной
В Кремле высказались о переговорах на фоне ударов по инфраструктуре Украины
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.