Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 21:33

Настоящий Прованс: кабачковая икра с анчоусами и лавандовым медом

Настоящий Прованс: кабачковая икра с анчоусами и лавандовым медом Настоящий Прованс: кабачковая икра с анчоусами и лавандовым медом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ищете интересный рецепт кабачковой икры на зиму? У NEWS.ru есть для вас тот самый! Удивите семью, добавив в популярное соленье мед и анчоусы.

Нужно: цукини — 1,8 кг (с кожурой), лук-шалот — 300 г, филе анчоусов в масле — 50 г, паста томатная — 80 г, мед лавандовый — 40 г, масло оливковое — 100 мл, чеснок черный (очищенный) — 25 г, зерна горчицы — 20 г, винный уксус белый — 50 мл, тимьян свежий — 3 веточки, соль — 15 г, перец розовый горошком — 10 шт.

Кабачковую икру на зиму готовим так: режем цукини кубиками, лук шинкуем полукольцами. Анчоусы разомните вилкой в пасту. В сотейнике обжариваем лук 5 минут. Добавьте мед и готовьте еще 2 минуты до легкой карамелизации.

Добавьте цукини, анчоусы и горчицу. Тушите на медленном огне 40 минут под крышкой. За 10 минут до готовности добавьте листики тимьяна в кабачковую икру на зиму.

Введите томатную пасту, чеснок и перец. Превратите массу в пюре блендером. Верните на плиту, влейте уксус, прокипятите 3 минуты.

Разложите кабачковую икру по чистым банкам, герметично укупорьте. Остужайте в перевернутом состоянии 36 часов.

Ранее NEWS.ru рассказывал о празднике День офицера.

общество
кулинария
домашние заготовки
рецепты
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин пословицей ответил на слова благодарности атомщиков
Министр обороны США уволил «главного разведчика» из-за утраты доверия
Путин заявил о приверженности России урегулированию ситуации на Украине
Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Трамп назвал дату жеребьевки ЧМ-2026 по футболу
Голод, нищета, смерти: зачем потомки жертв холокоста убивают арабов в Газе
Поколение «альфа»: кто это и что их ждет?
Путин посетил выставку о развитии научных центров в закрытых городах
Мишустин исключил форум «Армия» из списка военных выставок в 2025 году
Путин оценил вклад атомщиков в суверенитет России
«Отправлена на убой»: раскрыта новая деталь ликвидации спецназа ВСУ
Трамп похвастался общим фото с Путиным на Аляске
Глава МИД Нидерландов ушел в отставку из-за санкций против Израиля
Лукашенко объяснил, от кого на самом деле зависит Европа
Настоящий Прованс: кабачковая икра с анчоусами и лавандовым медом
В Черном море ликвидировали группу спецназа ВМС ВСУ вместе с капитаном
«Сделают выводы»: визит Путина в закрытый город назвали сигналом Западу
В Ивановской области чиновника заподозрили во взятке в 17 млн рублей
Названа главная причина потерь среди лучших подразделений ВСУ
Кадыров сообщил о начале важной инициативы по сектору Газа
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!
Общество

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.