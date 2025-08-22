Настоящий Прованс: кабачковая икра с анчоусами и лавандовым медом

Ищете интересный рецепт кабачковой икры на зиму? У NEWS.ru есть для вас тот самый! Удивите семью, добавив в популярное соленье мед и анчоусы.

Нужно: цукини — 1,8 кг (с кожурой), лук-шалот — 300 г, филе анчоусов в масле — 50 г, паста томатная — 80 г, мед лавандовый — 40 г, масло оливковое — 100 мл, чеснок черный (очищенный) — 25 г, зерна горчицы — 20 г, винный уксус белый — 50 мл, тимьян свежий — 3 веточки, соль — 15 г, перец розовый горошком — 10 шт.

Кабачковую икру на зиму готовим так: режем цукини кубиками, лук шинкуем полукольцами. Анчоусы разомните вилкой в пасту. В сотейнике обжариваем лук 5 минут. Добавьте мед и готовьте еще 2 минуты до легкой карамелизации.

Добавьте цукини, анчоусы и горчицу. Тушите на медленном огне 40 минут под крышкой. За 10 минут до готовности добавьте листики тимьяна в кабачковую икру на зиму.

Введите томатную пасту, чеснок и перец. Превратите массу в пюре блендером. Верните на плиту, влейте уксус, прокипятите 3 минуты.

Разложите кабачковую икру по чистым банкам, герметично укупорьте. Остужайте в перевернутом состоянии 36 часов.

Ранее NEWS.ru рассказывал о празднике День офицера.