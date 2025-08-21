День офицера России: история и значение

Что за праздник День офицера 21 августа? Эта памятная дата призвана объединить командный состав всех силовых структур страны. NEWS.ru расскажет об истории Дня офицера России, традициях празднования, а также о том, какие известные личности имели это звание. Подробнее — в материале.

Как появился праздник День офицера?

Звание офицера в русской армии ввели еще в XVII веке. Царь Петр I распорядился, чтобы был создан офицерский корпус. Сначала в него входили представители дворянства, а в конце XIX века офицерами могли стать и служащие без знатного происхождения. Но условием было наличие военных заслуг.

Вплоть до революции офицеры придерживались определенных правил и руководствовались так называемым негласным кодексом чести. Так, офицеры старались не лгать, не хвастаться, не устраивать скандалы, не пускать в ход кулаки, не брать и не давать деньги в долг. Если человек с офицерским званием нарушал правила, то восстановить репутацию в обществе было очень сложно.

После революции офицеров стали называть командирами, но в 1943 году все вернулось на круги своя. В нынешнее время офицерами являются члены командного состава всех силовых структур страны. День офицера же долго не был утвержден в качестве праздника. Идея сделать его официальным принадлежит общественной организации «Офицеры России».

Почему День офицера России в 2025 году празднуется именно 21 августа? Было решено отмечать этот день накануне Дня Государственного флага РФ. Нужно было найти некий символ, который бы объединял всех офицеров. Им стал Государственный флаг.

Однако День офицера России на сегодняшний день до сих пор не имеет того статуса, за который ратуют активисты из числа удостоившихся соответствующего звания. Для начала администрация президента Российской Федерации должна рассмотреть запрос председателя «Офицеров России» о том, чтобы учредить праздник на законодательном уровне.

Кодекс офицера

Что же конкретно было указано в офицерском кодексе? Военнослужащие придерживались его с 1904 года. По сей день этот свод правил актуален, в том числе для гражданских.

Например, даете ли вы обещание кому-то, если не уверены в том, что его выполните? Добросовестные офицеры позволить себе такого не могли. А писали ли вы когда-нибудь импульсивные, полные эмоций письма или сообщения? Конечно, это делали хотя бы раз, но все. Поддаваться чувствам могли и офицеры, разумеется, но у них был сдерживающий фактор — кодекс чести. Поэтому рапортов сгоряча и странных писем они не писали.

Одна из пословиц гласит: «Язык мой — враг мой». Офицеры постоянно держали эту фразу в голове, когда заводили беседы. Считалось, что из-за излишней откровенности можно поставить себя в неловкое положение. Наверняка и вы попадали в похожие ситуации.

Также существовало правило о доверии. Офицеры не брали себе в друзья первых попавшихся на улице (чего мы тоже не делаем и вам не советуем). Нужно узнать человека поближе, чтобы планировать с ним дела.

День офицера России 21 августа: история и традиции праздника Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

А все же знают о том, что деньги портят отношения, если взять или дать в долг товарищу? Многие сталкивались с этой проблемой, в том числе и офицеры. Поэтому в их среде было принято избегать подобных ситуаций, чтобы сохранить общение.

Случались ли у вас конфликты или странные диалоги в общественных местах? Ответим за вас: конечно же, да. Неуместные комментарии, насмешки и обидные замечания, очевидно, неприятны, но офицеры старались не принимать их на свой счет. И это стопроцентная правда!

Если офицеры не говорили о ком-то ничего хорошего, то не говорили и плохое. А если кто-то давал совет, то от него не отмахивались, а слушали, и уже потом спокойно наедине с собой принимали решение, следовать ему или нет.

Как и у самураев, у офицеров есть правило — сохранять спокойствие. Даже если на пороге мелтдаун (на сленге зумеров — потеря самообладания/истерика/нервный срыв), то нужно удерживать свои чувства. Сохранять холодный разум — один из главных офицерских постулатов. Также с достоинством офицеры вступали в дискуссию. Эта одна из форм искусства, где не следует употреблять резкие высказывания. Аргументы при этом должны быть незыблемыми, крепкими, как камень. Излишняя жестикуляция и повышение голоса говорили о том, что офицер не может держаться в обществе достойно.

Кстати, насчет вечеринок. Офицеры сдерживались и в маскарадах. Как бы кому ни хотелось пуститься в пляс, люди со званием оставались в стороне и не участвовали в танцах. Если на мероприятии встречается неприятный человек, с которым случилась ссора, то будет правильно и благородно поздороваться. Подать руку — жест, который ни к чему не обязывает. Что думаете на этот счет? А о том, что в ссоре виноваты оба? Это еще одно моральное правило, которого придерживались военнослужащие со званием офицера.

Признавать свои ошибки — поведение взрослого осознанного человека. Офицеры это прекрасно понимали, это является частью самовоспитания. На службе важно было, чтобы подчиненные тебя не боялись, а уважали. Также офицеры считали, что тот, кто ничего не боится, более могуществен, чем тот, кого боятся все. Если же вдруг офицер оказывается в чем-то не уверен, то важно понимать, что нерешительность хуже бездействия.

«Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!» — еще одно офицерское правило.

Как отмечают День офицера Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Традиции празднования в армии

Несмотря на то, что День офицера в России не празднуется официально, в военных гарнизонах и некоторых городах организуют различные мероприятия. Так, в Домах офицеров и на городских площадках проводят концертные программы.

Однако многие офицеры привыкли отмечать праздник скромно: в кругу родных и близких.

Известные российские офицеры

Какие исторические личности праздновали бы День офицера в 2025 году? Есть те, кто успевал и творчеством заниматься, и выполнять долг перед Родиной. Звание офицера сейчас ассоциируется исключительно с военным делом, но это только одна сторона медали.

Лев Толстой известен нам как выдающийся писатель, но он проявил себя и как военнослужащий. 26-летним юношей он был определен в артиллерийскую бригаду в качестве офицера.

А знакомы ли с творчеством Николая Гумилева, одного из ярчайших поэтов Серебряного века? В свое время он не только посещал салоны и читал стихи, но и был офицером, трижды награжденным Георгиевским крестом. Гумилев участвовал в Первой мировой войне.

Как поздравить военных в этот день?

Поздравьте офицера с Днем офицера России, подчеркнув его мужество, преданность долгу и верность Родине. Можно использовать стихи или прозу, выразив признательность за службу и пожелания здоровья, успехов и благополучия.

Накройте праздничный стол — виновникам торжества это точно понравится! А в век мессенджеров можно отправить несколько открыток, чтобы поздравить с Днем офицера знакомых военнослужащих.

Редакция NEWS.ru поздравляет всех причастных с Днем офицера! Ранее мы рассказывали о том, какие праздники в разные века и годы отмечались в России и мире. Опубликованная статья про 18 августа — по ссылке.