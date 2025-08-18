Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 августа 2025 года

Продолжаем писать о праздниках, интересных фактах и моментах, которые важны для истории. Какие выдающиеся личности родились в этот день? Какой монумент открыли в любимом всем городе на Неве в этот день? Читайте об этом и другом на NEWS.ru! Рубрика выходит ежедневно!

Что за праздники отмечают сегодня в России и мире?

Какой сегодня день? 18 августа гуляют географы, смеются ангелы, отмечают День общего языка. И даже есть праздник, посвященный фахите! Обо всем подробнее — в материале ниже.

Памятные даты и исторические события 18 августа

Сегодня поздравляем географов, вспоминаем школьную программу на квестах и отправляем открытки знакомым ученым и исследователям, которые работают в этой области. А еще настраиваем коммуникацию с окружающим миром!

Об общем языке

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире? 18 августа — это День общего языка. Представьте, что было бы, если бы не было языка? Да, у всех стран он разный, но это на самом деле не так важно. Выстроить диалог можно с любым иностранцем, главное — взаимопонимание. Но его, к сожалению, сложно достичь даже с теми, с кем мы говорим на одном языке.

Географы глобусы не пропивают

Сегодня в России свой профессиональный праздник отмечают географы. 18 августа проходят туристические слеты, квесты, викторины, лекции и другие мероприятия для детей и взрослых. Не забываем географию после окончания школы!

Необычные праздники и интересные факты

Вы представить себе не можете (как и мы), сколько интересных праздников отмечается в мире сегодня. Давайте расскажем о парочке из них!

Ангелочки хохочут

Какие праздники отмечают 18 августа? Необычный праздник сегодня — День смеющихся ангелов. В народе считается, что этот день лучше посвятить общению с близкими. Конечно, желательно избегать ссор. Считается, что в этот день ангелы-хранители особенно звонко смеются, и чем больше радости им дарят, тем громче они смеются.

В центре стола фахита

Вы знаете, что это за блюдо? В Америке ему посвящается целый день! Фахита является национальным блюдом техасско-мексиканской кухни. Как правило, его готовят из жареного на гриле мяса, болгарского перца и лука. Все это великолепие заворачивают в тортилью. Пробовали ли вы фахиту когда-нибудь? Сегодня самое время!

Церковные и религиозные праздники сегодня

Верующие считают, что сегодняшний день особенный. Церковь отмечает 18 августа религиозный праздник — Предпразднство Преображения Господня.

Именины и дни ангела 18 августа

Теперь об именинах. Вы вот знаете, когда у вас день ангела? Возможно, как раз сегодня! Его отмечают многие (всех имен не назвать), в том числе Мария, Нонна, Христина, Дария, Понтий, Максимилиан, Симон, Евдокий и Симон.

Что случилось 18 августа Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Этот день в истории: что произошло 18 августа?

Что случилось 18 августа несколько лет назад или в прошлом веке? Ученые зафиксировали достаточно интересные эпизоды, которые достойны, чтобы оказаться в мировой истории.

Всадник поднялся в Петербурге



В Северной столице в этот день 243 года назад был открыт важный монумент — памятник Петру Великому. Всем он известен как «Медный всадник». Его поставили на Сенатской площади. Теперь этот памятник является одним из главных символов города. Задумка принадлежит императрице Екатерине II.

Скандальная «Лолита»



18 августа в США был опубликован роман «Лолита». Его выпустили в 1958 году. Автор — Владимир Набоков. Произведение вызвало скандал среди общественности, так как сюжет достаточно специфичен. Читатели до сих пор ведут дискуссии. Читали ли вы этот роман? Что можете сказать о нем?

Кто умер и родился 18 августа

Сегодня NEWS.ru расскажет о личностях кинематографа, которые родились и скончались 18 августа.

Кто родился 18 августа

1933 — сегодня родился выдающийся кинорежиссер польского происхождения Роман Полански. Должно быть, киноманы уже не один раз смотрели его «Горькую луну» или «Китайский квартал».

1952 — 18 августа появился на свет талантливый Патрик Суэйзи, который был любим многими киноманами. К сожалению, он скончался от рака поджелудочной железы в 2009 году. Мы знаем его по фильмам «Грязные танцы», «Привидение» и «На гребне волны».

Кто умер 18 августа

2005 — в этот день умерла советская и латвийская актриса Эльза Радзиня. Она удостоилась звания народной артистки СССР. Популярные фильмы с ней: «Спасибо за весну» (1961), «Крест милосердия» (1991) и одна из последних киноработ «Скрытый» (2002).

2024 — 18 августа из жизни ушел известный французский сердцеед Ален Делон. Его вы знаете по фильмам «На ярком солнце», «Рокко и его братья», «Леопард» и по другим кинопроектам.